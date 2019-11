Sněmovna: Víc peněz pro rodiče, dražší cigarety a alkohol

"Jestliže se nám nepodařilo prosadit v minulém volebním období sazby na hazard tak, aby odpovídali názorům odborníků, a pokud jsme ani za 10 let nezvedli daně na tvrdý alkohol a průměrná mzda nám vzrostla o skoro 45 procent, a jestliže jsme tak málo zvyšovali daň na tabákové výrobky, že už ani minimálně nedodržujeme minimální sazbu uřčenou EU, tak to jsou všechno důvody, proč zavádíme tato opatření," obhajovala daňový balíček ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.

Nakonec pro něj zvedlo ruku 96 poslanců z řad ANO, ČSSD a KSČM. Piráti a SPD byli proti. Poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN demonstrativně odešli před hlasováním z jednacího sálu. Vadilo jim, že vládní zákonodárci spolu s KSČM prosadili předčasné ukončení rozpravy, a to i přes to, že do ní byli ještě přihlášení poslanci.

"Byla přihlášena řada kolegů, jednací řád, což je zákon České republiky, nebyl dodržen, což i v minulosti u podobného případu konstatoval Ústavní soud," vysvětlil poslanec ODS Jan Skopeček.

Jedním z těch, kdo z jednacího sálu odešel, byl i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Nemá smysl jednat s většinou ani hlasovat s většinou, která porušuje zákony. Jestliže zákony porušují poslanci Poslanecké sněmovny vědomě, tak to přece může dělat každý občan." Část opozičních poslanců proto zvažuje, že se kvůli způsobu projednávání obrátí na Ústavní soud.

Láhev 40procentního alkoholu za 64,50

Spotřební daň z tabáku by se měla zvýšit zhruba o deset procent. Krabička cigaret by tak mohla zdražit až o 13 korun. U alkoholu vzroste v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu spotřební daň z nynějších 57 na 64,50 korun.

Zdanění loterií by mělo vzrůst na 35 procent místo nynějších 23 procent. Zdaní se i výhry nad milion korun.

Vláda původně chtěla zdanit plyn určený pro vytápění v domovních kotelnách, Sněmovna to ale odmítla. Navzdory kritice opozice v balíčku ale zůstalo zdanění technických rezerv pojišťoven.

Navýšení rodičovského příspěvku

Peníze získané díky daňovému balíčku chce vláda použít například na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho zvýšení poslanci ve středu také schválili. Pokud projde Senátem a podepíše ho prezident, od nového roku si polepší rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírají.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD už dřív poukazovala na to, že takový návrh od začátku prosazovala, avšak ze všech stran poslouchala, „jak rozhazuje“. Výslednou předlohu pak označila za koaliční kompromis. "Ale podporuje v konečném výsledku 80 procent všech rodin, kterých se rodičovská týká," dodala.

Rodičovský příspěvek by tak měl od nového roku vzrůst o 80 tisíc korun na celkových 300 tisíc, u rodičů vícerčat na 450 tisíc. Na zvýšení příspěvků dá stát z rozpočtu přes 8 a půl miliardy korun.