Skončí v Česku slevové akce? Ministerstvo chystá zákaz, tvrdí šéf svazu obchodu. Resort to popírá

Konec slevových akcí na vybrané zboží by se dotkl obchodníků s tržbami nad pět miliard korun, tedy osmi zahraničních řetězců, jako jsou třeba Kaufland, Lidl, Albert, Tesco nebo prodejny COOP. Ty mívají prodejny i na vesnicích, kde bydlí penzisté. Právě ti se řadí do mezi skupiny obyvatelstva s nízkým příjmem a na slevách jsou závislí.

Zákon by měl začít platit v roce 2021, tedy v době, kdy se podle Prouzy předpokládá, že česká ekonomika začne stagnovat. "Lidé začnou mít problém s penězi. Ve chvíli, kdy to pro ně bude nejhorší, tak by se jim zdražily potraviny? To je přece politická sebevražda," uvedl Prouza v rozhovoru pro ČTK.

Dodal také, že návrh zákona neobsahuje analýzu dopadů, přitom norma zásadně zasáhne do podnikatelského prostředí. Pokud by prošla, museli by odběratelé a dodavatelé předělat miliony smluv, což by je vyšlo na stovky milionů korun, upozornil šéf svazu.

Připomněl rovněž, že princip množstevních slev funguje od prvobytně pospolné společnosti. „Tisíce let platí jednoduchý zákon ekonomiky - pokud ode mne někdo koupí víc, dám mu slevu. Ovšem české ministerstvo zemědělství chce vstoupit do učebnic ekonomie,“ řekl.

Ministerstvo: Informace Tomáše Prouzy je lživá

Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý ale označil tvrzení prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu za lživé. "Není pravda, že velké obchodní řetězce už nebudou moci pořádat slevové akce na vybrané zboží. Ministerstvo zemědělství v novele zákona o významné tržní síle nic takového nenavrhuje," řekl.

Omezení podle něj nebude mít dopad na slevy pro spotřebitele. "Návrh ministerstva zemědělství nijak neomezuje slevové akce vůči konečnému spotřebiteli. Zákon řeší vztah mezi odběratelem a dodavatelem, nikoli vůči konečnému spotřebiteli," dodal mluvčí.

Doplnil, že podle nového ustanovení ohledně prodejních akcí bude muset být mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem písemná smlouva. "Musí obsahovat kupní cenu, množství potravin, které bude do této akce zahrnuto, a dobu jejích trvání," upřesnil.

V Česku jsou páté nejlevnější potraviny v Evropě, ve slevách se loni prodalo v ČR podle společnosti Nielsen až 56 procent rychloobrátkového zboží.