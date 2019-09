Škodovka začala vyrábět první hybrid, s elektrickým dojezdem až 56 kilometrů

Automobilka Škoda ve východočeských Kvasinách slavnostně spustila výrobu svého prvního hybridního auta, Superbu iV. Uvedení na trh by mělo proběhnout začátkem roku 2020. Nových hybridních superbů zpočátku v Kvasinách vyrobí 20 denně. Do konce roku by ale toto číslo mělo narůst až na 60 kusů denně. Cena začne na 857 tisíci korunách.