Senát schválil snazší řešení dluhů z dětství, tisícům mladých lidí se uleví

Novela počítá s tím, že lidé by se peněžitých závazků z dětství mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Musí především projevit poctivý záměr a také maximální úsilí splácet dluhy.

Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Senátor Zdeněk Hraba z hnutí STAN poukazoval na možné riziko zneužití nových pravidel. Podle něj může hrozit to, že nyní budou smlouvy uzavírat místo rodičů jejich děti, aby se tak snáze dostaly z dluhů. Podobný názor vyslovil i předseda výboru Miroslav Antl (za ČSSD). Senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková ale odmítá, že novela povede ke zneužívání.

"Je důležitá v tom, že vůbec dětský dlužník může vstoupit do oddlužovacího procesu v té jemnější, mírnější formě. Určitě existují rodiče, kteří budou nutit své děti do toho, aby na sebe přebíraly dluhy. Jen doufám, že bude už ošetřena novela občanského zákoníku, která bude mít tendenci to zamezit."

V Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Zadlužit se v dětském věku totiž není nijak složité. Stačí, aby rodiče za dítě neuhradili pokutu od dopravního podniku nebo poplatky za komunální odpad.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od července. Zrušila vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.