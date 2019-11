Rybáři chtějí rozjet novou kampaň a podpořit spotřebu ryb

Češi snědí 5,5 kilogramu ryb na osobu ročně. Nejvyší byla v roce 2009, tehdy to bylo 6,2 kilogramu. Ryby se ve světě jedí mnohem víc. Celosvětová spotřeba je 16 kilogramů ryb na osobu, ve státech Evropské unie 11 kilo. "Naše domácí spotřeba ryb je hluboce pod evropským průměrem," uvedl Martin Urbánek z Rybářského sdružení.

Rybu domácí kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad

V době, kdy běžela kampaň Ryba domácí se v Česku zvýšila spotřeba sladkovodních ryb z 1,29 kilogramu na 1,43 kilogramu ročně. V ČR jde většinou o podporu celoroční konzumace kapra, který tvoří zhruba 85 procent produkce. Kampaň kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Spotřebu českých ryb také mělo zvýšit 13 propagačních akcí včetně kuchařské show a dalších 39 menších akcí při výlovech rybníků. "Jen najaté kuchařské vybavení vyšlo na 300 tisíc korun, výroba a oprava několika kol štěstí, na kterých si návštěvníci mohli vytočit drobné dárky, pak na dalších 360 tisíc korun," sdělila mluvčí NKÚ Olga Málková.

Tehdejší ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že ho kritika NKÚ nepřekvapila. Následující kampaň za jeho působení byla o dva řády levnější. V současnosti probíhá kampaň Ryba na talíř, akce řádově stojí miliony korun ročně. Na některé gastronomické akce například jezdí automobil, nabízející dobroty z ryb, plánují se edukativní videa na lehké úpravy nejenom kapra.

Rybářské sdružení: Budeme rádi za každý kilogram

Martin Urbánek z Rybářského sdružení uvedl, že peníze na novou kampaň by se mohly najít v evropských penězích, ministerstvu ale podle jeho slov chybí politická vůle.

Kampaň by měla být lepší než ta minulá, více by se podle něj mělo komunikovat se samotnými rybáři. "Budeme rádi za každý kilogram. Po první kampani byl nárůst, i když to nebylo velké. A za těch deset let, co se nic nedělá, je vidět, že stagnuje a možná i klesá," dodal Urbánek. Nejvíce sladkovodních ryb se v ČR sní tradičně na Vánoce. A nejvíc kaprů. Loni se jich v rybnících vylovilo zhruba 18,5 tun.