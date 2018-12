Rozpočet má schodek 40 miliard, návrhy opozice neprošly

Poslanci tak v rámci rozpočtu přidali například 600 milionů korun pro obce na opravy a stavby škol a nájemních bytů, jak chtěla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

"Z velké části akceptoval naše priority. To znamená navyšování platů ve státní sféře, valorizaci důchodů, prošel nám pozměňovací návrh na sociální služby - navýšení o 200 miliónů, takže to minimum, co jsme požadovali, tento rozpočet splnil, a my ho považujeme za slušný kompromis."

Rozpočet počítá s růstem ekonomiky o 3,1 procenta a průměrnou mírou inflace 2,3 procenta. Nezaměstnanost by měla stejně jako letos zůstat na 2,3 procenta. Vláda však ve zprávě k rozpočtu poznamenává, že tu jsou jistá rizika. Zmiňuje se třeba o sklonu k zavádění obchodních bariér v mezinárodním obchodu nebo o možných následcích brexitu. Na daňových příjmech chce vláda vybrat téměř 769 miliard korun, což je zhruba o 40 miliard korun víc, než očekává pro letošní rok.

Opozice kritizuje výši schodku

Opozice rozpočet kritizuje - především kvůli čtyřicetimiliardovému schodku. Třeba ODS navrhovala o stejnou částku snížit plánované výdaje. Stejně jako všechny ostatní opoziční návrhy na změny v rozpočtu to ale Sněmovna neschválila.

"Období ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti mohlo být využito k potřebným změnám zejména na výdajové straně rozpočtu a řešení dlouhodobě neudržitelných systémů, jako je penzijní systém a zdravotní systém. Toto ekonomicky úspěšné období s minimální nezaměstnaností prohospodaříme, a ve chvíli, kdy přijde nějaké ekonomické zpomalení, nebo dokonce recese, tak se ty strukturálně nemocné veřejné finance dostanou do ještě větších problémů, které vláda schválením rozpočtu ještě posílí," řekl k rozpočtu poslanec ODS Jan Skopeček s tím, že ani schodek nemá v době růstu opodstatnění.

Schodek vadí například i Okamurově SPD nebo TOP 09. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek například uvedl, že by to byl dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa. Řekl také, že jedinou skutečnou prioritou vlády jsou platy státních zaměstnanců a jejich počet. Zároveň kabinet kritizoval za podle něho nízký objem peněz na investice. Ministryně financí Alena Schillerová naopak prohlásila, že vláda dává do investic téměř 80 miliard z národních zdrojů, a je to nejvíce za posledních deset let.

Předseda poslanců STAN Jan Farský kritizoval slevy na jízdném pro děti a důchodce a úvahy o školních obědech pro děti zdarma, vláda si tím podle něho jen zajišťuje přízeň voličů. Podle Pirátů kabinet rezignoval na snahu o hledání úspor.

Podle Schillerové rozpočet umožní zvýšit platy podfinancovaným profesím

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová naopak schválení rozpočtu vítá. Umožní rekordní zvýšení důchodů a navýšení platů dlouhodobě podhodnoceným profesím - třeba učitelům.

"Zaznívalo tady: projídání budoucnosti, kupování si voličů. Já si kladu otázku, není to spíš splacení starých dluhů? Toho, kdy se snižovala valorizace důchodů, kdy se podfinancovávalo školství, toho, kdy se sahalo na platy pracovníkům ve veřejném sektoru. A já si to pamatuji."

Rozpočtem se Senát nezabývá, k podpisu ho teď dostane prezident Miloš Zeman.