Rozhýbe zrušení daně z nabytí nemovitostí realitní trh?

Co to bude pro kupující znamenat? Například u bytu kolem pěti miliónů je čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti kolem 200 tisíc korun. Zrušení této daně navrhovali už na podzim opoziční senátoři, ale bez úspěchu. Podle hypotečního specialisty Daniela Horňáka je tento krok dobrou zprávou pro realitní trh, který je nyní v útlumu.

"Pro realitní trh to určitě bude mít pozitivní efekt, v současné době tedy neplatím daň z nabytí nemovitých věcí, zároveň si ale dále u nových smluv můžu odečítat hypoteční úroky a snížit si tak základ daně."

To však bude podle návrhu možné jen do konce roku 2021. Pak už nebude možné odečet úroků uplatnit.

S návrhem nejsou spokojeni někteří velcí developeři

Návrh kritizují někteří developeři, protože při koupi novostaveb se daň už teď neplatí, dodal hlavní analytik společnosti Central Group Ondřej Šťastný.

"V praxi to tak bude znamenat, že pokud si koupíte starší byt, tak sice nezaplatíte rovnou čtyřprocentní daň z nemovitosti, ale následně o podobnou částku přijdete právě proto, že si nebudete moci odečíst úroky hypotéky. Mnohem hůř ale na tom budou lidé, kteří si budou kupovat novostavby, protože novostavby jsou od daně z nabytí osvobozeny už nyní a jediné co jim tak tento daňový balíček přinese, je právě nemožnost uplatnit úroky z odpočtu hypoték."

Podle analytika Petra Zámečníka současné nízké úrokové sazby dlouho nevydrží. Se zvýšením úrokové sazby tak lidem vzrostou i platby úroků hypotéčních úvěrů.

"V takovém případě by pro domácnosti mohlo být výhodnější platit dál i nevýhodnou daň z nabytí nemovitosti, ale mít možnost si odečíst úroky od základu daně z příjmů."

Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 14 miliard korun ročně. Naopak konec odpočtu zaplacených úroků z daňového základu přinese do státní kasy v dalších letech okolo pěti miliard za rok.

Daňoví odborníci nemají na zrušení daně jednotný názor

Daňoví odborníci se na přínosu zrušit daň neshodují. Podle jedněch je to nesystémové opatření, které trh s nemovitostmi neovlivní. Podle dalších je to dobrý nápad, který by i mohl trhu pomoci, ale neměl by být zaváděn v době krize.

Ministerstvo financí argumentuje tím, že kupujícím díky návrhu zůstane více peněz než předtím a především je budou mít hned, ne až za dvacet či třicet let po splacení těchto úvěrů.

V posledních týdnech rostl zájem o reakreační nemovistosti

V posledních týdnech rostl v Česku zájem o chaty a chalupy. Meziročně stoupl o 13 procent. U bytů naopak klesl o 37 procent. Podle realitních kanceláří je důvodem nejistota ohledně možnosti letní dovolené v zahraničí kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru.

Ani v době, kdy zhruba před měsícem prodeje bytů téměř zamrzly, poptávka po rekreačních objektech podle realitních firem neklesala.