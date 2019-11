Průzkum: S "kazítky" ve výrobcích se setkalo 85 procent Čechů

Zná to asi každý: koupíte si výrobek, ten se krátce po uplynutí záruční doby rozbije, nejde z různých důvodů opravit a vy ho nakonec vyhodíte. Pak koupíte další, stejně nekvalitní a jde to dokola. Co za to může? 85 procent Čechů si myslí, že výrobci do spotřebičů montují takzvaná „kazítka", tedy součástky, které záměrně zkracují životnost spotřebičů. Vyplynulo to z průzkumu, který provedli autoři projektu Opravme Česko. Ten, jak už z jeho názvu vyplývá, bojuje za opravitelnost spotřebičů, omezení plýtvání a eliminaci odpadu.