Problémový úsek D1 na Vysočině se rozšíří, aby se dal udržovat. Opravy dokončí jiná firma

Opravu dálnice mezi 90. a 104. kilometrem provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali, kazašskou SP Sine Midas Stroy a českou stavební společností Geosan Group. Celková cena zakázky činila 1,75 miliardy korun. Ministr Ťok v pondělí dopoledne řekl, že Ředitelství silnic a dálnic bude muset na opravu najít novou společnost: "Předpokládám, že dneska té firmě odejde výzva, že ji ze stavby vyhazujeme a budeme hledat zhotovitele, který ten úsek dokončí. Já bych rád, aby to bylo co nejdřív." Firma Geosan ale pochybení odmítá a v tiskovém prohlášení napsala, že je rozhodnutá svým smluvním závazkům dostát a dílo dokončit. Ředitelství silnic a dálnic ale potvrdilo, že chce smlouvu s nynějším sdružením firem ukončit.

Dokončení v roce 2020

Ředitelství silnic a dálnic uvedlo, že stavba má více než dvouměsíční zpoždění a v poslední době se její organizace a koordinace zhroutila. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla organizace v novém výběrovém řízení vybere jiného zhotovitele, který práce dovede do konce. Plánované rozšíření jízdního pruhu by mělo podle ŘSD proběhnout v nejbližších dnech. "V tuto chvíli jednáme se zhotovitelem, se kterým ještě máme stále platnou smlouvu, než doběhnou dané právní kroky. Jednáme o tom, zda bude ochoten a schopen provést toto rozšíření vlastními silami. Pokud ne, tak jsme připraveni převzít na staveništi iniciativu. Úsek dáme do takového stavu, aby tam byla možná především zimní údržba," řekl Rýdl s tím, že rychlost ale bude v úseku i tak omezená. ŘSD by chtělo úsek převzít v lednu příštího roku. Opravy na úseku začaly letos v březnu, kompletně dokončeny měly být v roce 2020.