Privatizace České spořitelny rozhýbala před 20 lety bankovní sektor

"Přelomem v historii spořitelny bylo její odstátnění. O prodeji 52 procentního podílu státu v bance rozhodla sociálně demokratická vláda Miloše Zemana. Smlouva o prodeji rakouské Erste Bank byla podepsána 1. března 2000. Postupně Erste svůj podíl navyšovala až na 98 procent v roce 2002. Později valná hromada České spořitelny rozhodla o tzv. vytěsnění minoritních akcionářů a rakouská skupina Erste Českou spořitelnu úplně ovládla."

Očištění bank od špatných úvěrů mělo své kritiky

Experti se později shodli, že právě tato privatizace rozhýbala bankovní sektor v Česku. Tehdejší místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík označil transakci za mezník v privatizačním programu vlády. O prodeji bank se do té doby pouze diskutovalo. Krok vlády měl ale i kritiky. Česká spořitelna totiž prošla před prodejem masivním státním očištěním od nekvalitních úvěrů za více než 40 miliard korun a byl doplněn její kapitál.

"To bylo daní za divoký vývoj v 90. letech 20. století. Série krachů malých bank donutila českou vládu k akci, to znamená k injekcím státu do očištění těch velkých bank za stovky miliard korun. Nebylo to rozhodně jen případem České spořitelny. Nákladnému čištění bank se stát nevyhnul ani v případě privatizace Komerční banky nebo Československé obchodní banky a především také Investiční a poštovní banky. Odměnou za tuto akci ale bylo to, že české banky dobře ustály globální ekonomickou krizi po roce 2008. V době, kdy měly banky problémy prakticky po celé Evropě, české banky těžily z toho, že byly dobře kapitálově zásobeny."

České banky jsou odolné

Erste Bank po převzetí spořitelny zahájila její restrukturalizaci a na českém trhu se stala průkopníkem řady bankovních produktů. Podle odborníků také "naučila" ostatní banky vydělávat na poplatcích, které dodnes patří k nejvyšším v EU a tvoří značnou část zisku. Zatímco spořitelna koncem 90. let hospodařila s miliardovými ztrátami, již v roce 2001 vykázala zisk 1,8 miliardy korun a vyplatila půl miliardy korun na dividendách.

"Nejen Erste, ale i další zahraniční banky přinesly těm českým oporu. České banky se svým matkám následně odměňovaly tím, že patřily k těm nejziskovějším z celých bankovních skupin. To je ale odrazem mimo jiné zavádění těch kritizovaných poplatků. Na druhé straně tlak nízkopoplatkových bank v posledních letech přispěl k tomu, že i české banky upravují své ceníky v drtivé většině směrem dolů. Banky samozřejmě ze svého zisku posílají majitelům dividendy jako odměnu za jejich investice, za jejich předchozí vstup. Není to tedy tak, že zahraniční matky pouze odčerpávají zisky. Mateřským společnostem se evidentně vyplácí investovat do svých poboček nebo dceřiných společností v Česku. A české banky dlouhodobě ukazují svůj dobrý stav a odolnost vůči ekonomickým otřesům, které přicházely a podle nás budou i přicházet," dodal analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Historie České spořitelny sahá až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce banky. Loni měla spořitelna 4,6 milionu klientů a 485 poboček.