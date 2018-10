Prezident ve Sněmovně podpořil rozpočet na rok 2019

K plánovanému rozpočtu má prezident ale také své výhrady, vláda prý stále plýtvá. Zbytečné jsou podle něj výdaje na inkluzi nebo podporu obnovitelných zdrojů: "Kdybychom tyto dotace dokázali zrušit a dali tak obnovitelným zdrojům tržně konformní prostředí, tak za pět let bychom měli peníze na výstavbu jednoho jaderného bloku," uvedl Zeman, který kritizoval také podle něj nefunkční informační systémy nebo počet státních úředníků.

Schodek 40 miliard? Přepracovat, míní opozice

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 40 miliard korun. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zlepší život občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Je to podle něj rozpočet, který chce, aby ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala a byla moderní. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že návrh rozpočtu je dobrý a přináší rekordní investice na potřebné projekty i více peněz na důchody.

Opoziční strany ale rozpočet kritizují a chtěly by jej vrátit vládě k přepracování. Vadí jim především deficit v době, kdy se ekonomice daří. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) také uvedl, že by se měly zvýšit investice, které by podle něj měly dosáhnout 150 miliard korun. Předseda ODS Petr Fiala prohlásil, že současná vláda není vládou pro všechny, a ani státní rozpočet není připravený tak, aby z ekonomického růstu měli prospěch všichni občané. Uváděl mimo jiné, že vláda počítá s nárůstem příjmů státních zaměstnanců, ale už nepočítá s nárůstem příjmů u zaměstnanců v soukromém sektoru, protože neplánuje snížení daní nebo odvodů.