Přestože nejsou dospělí, jsou dlužníky. Podle většiny lidí by dluhy dětí měli platit rodiče

Dluhy dětí do 15 let by mohly ze zákona přejít na jejich rodiče nebo osobu, která je má v péči. Novelu občanského zákoníku, která chce zabránit vzniku dětských dluhů, připravili společně poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních pirátů a lidovců. A souhlasí s ní i většina občanů. Ukazuje to průzkum společnosti Median pro organizaci Člověk v tísni. Podle něj se pro novelu vyslovilo přes 80 procent lidí.