Premiér Babiš očekává boj o rozpočet ve Sněmovně

Andrej Babiš po jednání kabinetu řekl, že na rozdíl od kritiků návrhu nevidí riziko krize. "Já tu žádnou krizi nevidím, v rámci naší země," uvedl s odkazem na spotřebu domácností. Navržený rozpočet podpořil i prezident Miloš Zeman. Babiš k jeho výtkám uvedl, že za nárůstem počtu státních zaměstnanců jsou hlavně zvyšující se počty učitelů a dalších profesí.

Návrh počítá s růstem důchodů, rodičovského příspěvku nebo učitelských platů, uvedla po jednání vlády ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová:

"Ten rozpočet je skutečně prorůstový, ale současně pamatuje i na určité skupiny obyvatelstva, jako jsou důchodci, rodiny s dětmi, to znamená, že obsahuje nejen investice do infrastruktury, ale i prvky inkluzivního růstu."

Kabinet chce přidat pevnou částku a zrušit nejnižší platovou třídu

Kabinet představil detaily rozpočtu zaměstnavatelům i odborům, například dohodnuté zvyšování platů ve veřejné sféře o 1500 korun měsíčně a zrušení nejnižší platové třídy. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD to pomůže víc než 170 tisícům zaměstnanců:

"Týká se to celé kultury, pak profesí jako jsou uklízečky, kuchaři, nepedagovové nebo podpůrné profese v sociálních službách. To znamená, že těchto 176 tisíc lidí si kromě o těch 1500 korun polepší o dalších minimálně 500 korun."

S rozpočtem souhlasí odbory i zaměstnavatelé

Odbory i zaměstnavatelé s rozpočtem souhlasí. Připomínky mají jen k oblasti školství, s ministerstvem se zatím nedohodli na tom, jakým způsobem se budou platy učitelům zvyšovat. Kabinet původně počítal s tím, že by peníze přidával procentuálně. V tom případě ale žádají odbory nejméně desetiprocentní růst tarifní složky.

Ministr školství za ANO Robert Plaga navrhl přidat pevnou částku. Předběžně počítá se 1750 korunami.

Opozice kritizuje pokles investicí do infrastruktury

Rozpočet naopak kritizuje ODS, Piráti nebo TOP 09. V době hospodářského růstu by podle nich neměl být schodkový. Ke kritice se přidal taky Svaz průmyslu a obchodu. Ten kritizuje plošné navýšení platů státních zaměstnanců o 1500 korun. Podle viceprezidenta svazu Jana Rafaje je sice správné platy zvýšit, není ale možné přidat rovnoměrně všem zaměstnancům ve veřejné sféře stejně.

"Dát stejně 1500 korun někomu, kdo má základní kvalifikaci a vedle toho někomu, kdo má pro stát vytvářet strategie, tak to se domníváme, že je velmi špatně. Může to být demotivující a způsobit odchod těch kvalitních ze státní správy."

Poslanec Mikuláš Ferjenčík z Pirátské strany kritizuje pokles investicí do infrastruktury.

"Je tam razantní pokles investic do infrastruktury o 5 miliard korun. Zejména v oblasti železnic to vnímáme jako velký problém. Tam je obrovský pokles peněz, které mají jít do oprav železnic i do výstavby nových koridorů a to považujeme za velkou chybu."

O kultuře chce ministr Zaorálek ještě jednat

Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude s ministryní financí v rámci rozpočtu řešit ještě nedostatek peněz na podporu živého umění. Řekl, že podpora například oblastních divadel a orchestrů ze státního rozpočtu je nízká a meziročně klesá.

"Ve světě dávají až 15 procent. My jsme loni dávali šest procent, teď to klesá dokonce na tři procenta. Jak jsem si to ověřoval v některých institucích i městech, může dojít k tomu, že budou rušeny soubory," dodal ministr Zaorálek.