Před 100 lety se konal první tah československé třídní loterie

Jak uvádí zákon z té doby, cílem třídní loterie bylo "ochrániti stát před tím, aby se hrálo v cizině a poskytnouti mu určitý zdroj příjmů". Už za první rok se stát mohl radovat ze zisku téměř dvou milionů korun, o sedm let později to bylo dvacetkrát tolik. V první loterii si lidé mohli koupit 60 tisíc losů. Výhra v té době byla padesát tisíc korun. I to bylo hodně.

"Za tuto částku jste si mohli pořídit dobře vybavený a poctivě postavený rodinný domek," říká historik Martin Jemelka z Masarykova ústavu a archivu AV.

Losování tehdy trvala dlouho, i několik hodin, a losovalo se dvakrát ročně. V roce 1939 se v květnu hrálo dokonce o milion korun. Podle informací společnosti Sazka tato loterie jako jediná na světě vyplácela výhry v hotovosti bez srážek. V rakouské loterii přišel výherce o pětinu.

Loterie sloužily i k financování kostelů

Jak dodal historik Martin Jemelka, loterie používaly pro financování i nejrůznější organizace:

"Možná je to dnes překvapivá informace, ale velice často po loteriích sahala například Církev československá, která používala loterie jako jednu z forem financování výstavby svých kostelů, tedy meziválečných Husových sborů."

Československá třídní loterie se hrála ještě několik let po druhé světové válce. Definitivně skončila po měnové reformě v roce 1953. V roce 1956 vznikla Sazka, která svůj zisk ze sázek povinně směřovala do státního rozpočtu na rozvoj sportu. Rok po svém založení přišla s číselnou loterií Sportkou, která je populární dodnes.

A nejen Sportka. Češi v roce 2017 prosázeli 224 miliard korun, a získali výhry za 184 miliard. Nejvíc peněz dali hlavně do automatů nebo sázení na internetu. Na druhém místě bylo kurzové sázení.

Pohádková výhra padla v Eurojackpotu

Zatím nejvyšší výhra u nás padla v evropské loterii Eurojackpot, která se v ČR hraje od roku 2014 a licenci na její provozování drží Sazka. Sázející z Pardubického kraje v roce 2015 vyhrál 90 milionů eur, tedy v přepočtu téměř 2,5 miliardy korun, což byl také dosavadní evropský rekord loterie.

Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun. Později byl stanoven maximální jackpot na 250 milionů korun.

Dříve částky maximálních výher tak vysoké nebyly. Jak uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann, zatímco na konci 60. let by lidé na maximální výhru vydělávali 105 měsíců, v roce 2013 by člověk s průměrným platem musel teoreticky šetřit 1326 let. Výhry z loterií se v Česku nedaní. Ve sněmovně je však novela, která počítá u výher nad sto tisíc korun s patnáctiprocentním zdaněním.