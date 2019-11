Poslední vozík uhlí z Dolu Lazy na Karvinsku

Společnost OKD už z dolu vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby uhlí. Pod zemí tam sice ještě černé uhlí je, ovšem aby ho mohla firma dobývat, musela by otevřít nové sloje pod současným nejhlubším patrem. To by si ale vyžádalo mnohamiliardové náklady, které se společnosti nevyplatí.

Těžba v dole začala v roce 1892. Za téměř 130 let jeho fungování se tam vytěžilo bezmála 146 milionů tun kvalitního černého uhlí.

"Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili, a bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady," řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Odbory s útlumem souhlasily

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Rostislav Palička připomněl, že postupný útlum dolů byl součástí reorganizačního plánu firmy, která v té době byla v úpadku. "Odbory se připojily k reorganizačnímu plánu, účelem tehdy bylo, abychom vůbec přežili. Součástí byl i útlum Lazů a Darkova a tak dále," řekl Palička.

Důl Lazy se původně jmenoval Nová jáma

Důl Lazy se na konci 19. století jmenoval Nová jáma. Ve své době byl největší a nejmodernější. Vytěžilo se 500.000 tun uhlí ročně. V roce 1950 byl přejmenován na Důl Antonín Zápotocký a v roce 1991 na Důl Lazy. Po jeho zavření se na Karvinsku bude těžit ještě ve čtyřech šachtách: Darkov, ČSA, ČSM-Sever a ČSM-Jih. Postupný útlum čeká i ostatní doly, ale harmonogram jejich dalšího zavírání ještě není znám.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Loňská produkce činila 4,62 milionu tun. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím podniku Prisko stát. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech na Karvinsku pracuje zhruba 8500 lidí.