Pěstitelské pálenice mají plno práce. Dobrá úroda ovoce ale přináší i rizika

Pálenice prodlužují směny a lidé, kteří mají o jejich služby zájem, musí počkat na pozdější termíny. Letos byla totiž u mnoha druhů výborná úroda, říká předseda Unie destilatérů Václav Šitner:

"Třešně, mirabelky, všechno peckové ovoce, jádrové ovoce, švestky, hrušky, jablka...velice příznivá úroda. Z minulých let byli lidé "vypití", minulý rok zásoby nebyly a tento rok byl extrémně dobrý a lidé mají o pálení zájem."

Prodám slivovici. Zn. Bez kolku

Ředitel Unie dovozců a výrobců lihovin Jaroslav Burkart ale varuje, že s rostoucím zájmem o zpracování vlastního ovoce se zvyšuje riziko nelegálního prodeje nekolkovaných destilátů:



"Při dobré úrodě se hned objevují se inzeráty typu: prodám slivovici, hruškovici, třešňovici...Je to ale nelegální, pěstitelské pálenice dělají destiláty pro vlastní soukromou spotřebu a v momentě, kdy se to takto dostává na trh, tak je tam i riziko, že si konzumenti zvyknou na to, že můžou dostat do ruky láhev bez kolku."

Pálenky z ovoce se v České republice těší dlouhodobě velké oblibě. Vyhlášená je především moravská slivovice a to dokonce natolik, že má podle Unie destilatérů na konci října i svůj "mezinárodní víkend."