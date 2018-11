Olej z máku či kmínu, chleba ze cvrččí mouky

Malí výrobci na Vysočině se začali věnovat lisování oleje z máku, řepky, lnu i slunečnice. Sázejí na zájem lidí o dobré místní potraviny. Podnikatelé z Petrávče u Velkého Meziříčí začali jako první lisovat olej i z dvouletého kmínu. Jak řekli ČTK, výrobu olejů zatím považují víc za koníček, ale v plánu už mají vytvořit provozovnu, kde by mohli lisování ukazovat i lidem. "Měl jsem nějaké zkušenosti z Bavorska. Tak jsme něco zkusili nalisovat na malém půjčeném lisu v kuchyni, z řepky a slunečnice," přiblížil začátky Karel Jonák z Petrávče své začátky. Napřed chodili olej prodávat na trh, teď už mají svůj obchod i lis. "Nevylučujeme, že do budoucna to bude jediný artikl, kterým se budeme zabývat," doplnila Martina Homolová. Lisovat začali i olej z bílého máku a po třech měsících testů i výrazně aromatický olej z kmínu kořenného. Ten podle nich zatím nikdo jiný nedělá.

Farmář Václav Novák z Jívoví, který hospodaří na sto hektarech polí, začal s lisováním olejů letos zjara. Lněná semena nakupuje od jiných českých pěstitelů, protože na rozdíl od přadného lnu se odrůdám lnu olejného na Vysočině moc nedaří. Rozhodl se lisovat i modrý mák, který sám pěstuje.

Cvrčci expandují i do Německa

Český start-up Sens nabízí potraviny ze cvrčků. Se svými výrobky se mu podařilo dostat do supermaketů Billa a Merkur v Rakousku. Teď expanduje do Německa. Start-up prodává hlavně proteinové tyčinky s tzv. cvrččí moukou. Kvůli expanzi do německých měst jedná firma o investici 40 milionů korun.

Například v Česku se už v nabídce řetězce Penny letos dvakrát pokusně objevil chleba se cvrččí moukou. Prodávat celostátně hmyzí produkt byl i na evropské poměry ojedinělý test. "Na této spolupráci je vidět hlavně univerzální využití kvalitní hmyzí bílkoviny," uvedl spoluzakladatel startupu Radek Hušek. Sens je jednou z prvních firem v Evropě, které pracují s cvrččí moukou. Proteinové a energetické tyčinky z cvrčků budou nabízeti i obchody Hudy i Vitaland.