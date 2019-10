Ocelárny podnikatele Gupty se spojují do jednoho podniku, týká se to i hutí z Ostravy

Ostravské hutě jsou členem skupiny od letošního července, kdy jej koupila od ArcelorMittal miliardáře Lakšmího Mittala. Ten firmu spolu s dalšími podniky musel prodat, protože by po koupi největší evropské ocelárny Ilva v Itálii měl na trhu příliš velký podíl. Liberty Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává výrobky do více než 40 zemí.

Liberty Steel Group bude osmým největším výrobcem oceli mimo Čínu

"Vytvoříme novou sílu v ocelářství, která bude dostatečně velká, pohotová a bude mít potřebnou škálu výrobků, aby mohla zajistit udržitelnou budoucnost našich ocelářských podniků všude, kde působíme," uvedl Gupta.

Liberty Steel Group bude osmým největším výrobcem oceli na světě mimo Čínu. Kapacita hotové výroby skupiny bude 18 milionů tun ročně a její roční obrat bude činit zhruba 15 miliard dolarů (350 miliard korun). Jednotlivé podniky mají být nadále vysoce autonomní, ale budou mít jednotnou strategii a konsolidované účetní výkazy.

Liberty Steel Group má být první uhlíkově neutrální ocelářskou společností

"Cílem skupiny Liberty Steel Group je stát se do roku 2030 první uhlíkově neutrální ocelářskou společností na světě. To bude znamenat výzkum a zavádění nových technologií jako například využití vodíku z obnovitelné energie k výrobě oceli," uvedla mluvčí ostravské huti Barbora Černá Dvořáková.

Základem strategie greensteel (zelená ocel) je upřednostňování výroby oceli recyklací železného šrotu v elektrických obloukových pecích před výrobou oceli s použitím nerostných surovin a také využívání obnovitelných zdrojů energie. Taková výroba produkuje i méně emisí. Při své nedávné návštěvě Ostravy Sanjeev Gupta řekl, že ostravská huť je pro využívání šrotu při výrobě oceli velmi dobře situovaná. "Jsou tady dobré dodávky šrotu a za dobré ceny," řekl.

Ocelárna omezila výrobu, odbory považují situaci za alarmující

V roce 2018 vyrobil podnik ještě jako ArcelorMittal 2,2 milionu tun oceli a dosáhl čistého zisku 4,1 miliardy korun. Od poloviny července Liberty Ostrava omezila výrobu. Zdůvodnila to vysokými cenami surovin a dovozem oceli ze zemí mimo Evropskou unii, který považuje za neférový. Část zaměstnanců, kteří už vyčerpali dovolenou, je nyní doma se sníženou mzdou.

Odbory považují situaci za alarmující, nedávají ji ale za vinu vedení firmy, vnímají to jako evropský problém. "My vidíme signály, že se to děje všude kolem dokola. Děje se to v Polsku v Krakově, děje se to v Košicích, kde už jedou jenom čtyři dny v týdnu. To není věc, která by byla vina naší firmy, ale vnímáme to jako celoevropský problém," řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika Petr Slanina.

Jak uvedl deník E15, výrobu huť dočasně snížila o 20 procent. Neodstavila zařízení, ale zpomalila tempo výroby. Na to, že firmy mimo EU nemusí plnit tak vysoké požadavky na ochranu životního prostředí, a je proto nutné evropský trh více chránit, upozorňují oceláři dlouho. Před dvěma lety kvůli tomu demonstrovali v Bruselu. Import oceli do EU se přitom stále zvyšuje.