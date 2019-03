Obří zásobník na plyn dorazil po 5 měsících z Děčína k polárnímu kruhu

Výrobcem zásobníku je děčínská firma Chart Ferox, která je součástí nadnárodní společnosti Chart Industries.

"My jako jediná firma na světě momentálně inženýrsky navrhujeme a vyrábíme největší kryogenické zásobníky na světě, které mají skladovací kapacitu až milion litrů zkapalněného plynu. V tomto případě to byl zásobník na zemní plyn. Nejtěžší zásobník je zhruba 260 tun těžký, a splavuje se od nás z Děčína až do Hamburku, a potom se využívají cesty po moři," uvedla marketingová manažerka Monika Votápková.

Cestu musel zásobníku proklestit ledoborec

Zásobník, který putoval za polární kruh do finského přístavu Roytta, byl výjimečný i místem určení, protože cesta k polárnímu kruhu nepatří k obvyklým. Přístav leží v nejsevernější části Baltského moře, a není výjimkou, že tu v zimě klesají teploty pod minus 25 stupňů Celsia.

Přepravu zkomplikovala zpočátku nízká hladina vody v Labi, takže náklad musel čekat tři měsíce v děčínském přístavu Loubí až do začátku ledna. Jak uvedl manažer přepravní společnosti DB Schenker Martin Bacílek, ani další část cesty nebyla jednoduchá, protože Botnický záliv byl zamrzlý, a byla potřeba asistence ledoborce.

Zásobník jede, doprava stojí

Zásobníky z Děčína se vydávají doslova do celého světa - Evropy, Ameriky, Afriky, na Střední Východ. Když takový obří náklad putuje z Děčína do přístavu, a následně k odběrateli, je to složitý dopravní oříšek, uvedla Monika Votápková. Zásobníky jsou totiž vysoké jako panelák.

"Váží okolo 250 až 260 tun. Jedná se až o 70 metrový kolos, který se přepravuje speciální technikou. U nás v Česku ji má jen jedna transportní firma. Jsou to dva obrovské podvozky, které jsou nezávisle řízené. Když přepravujeme z naší firmy tento zásobník do přístavu, tak musí být zastavena doprava v celém městě. Většinou transport děláme v noci."

Jak vypadá výroba těchto zásobníků? Jak jsou velké vaše haly?

"Naše haly jsou veliké, zároveň máme unikátní možnost je teleskopicky zvětšovat. Máme standardní výrobu, kde se musí vytvořit vnější a vnitřní nádoba. Náš zásobník je kryogenický. Dá se to přirovnat k obří termosce. Uchováváme tam kryogenní plyn zhruba o teplotě minus 170 stupňů Celsia. Proto, aby byl uchován v kapalném stavu, musí být vnitřní nádoba od vnější odizolována. Izolant, který vznikne v meziprostoru potom odsajem do vakua."