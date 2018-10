Nová hypotéční pravidla. Dotknou se i refinancovaných úvěrů?

Hospodářské noviny ale přišly s informací, že tvrdší podmínky se dotknou nejen nových smluv, ale také těch klientů, kteří budou chtít svůj úvěr refinancovat. Ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait ale upozorňuje, že se pravidla nebudou týkat hypoték, při jejichž refinancování klient úvěr nenavyšuje a pouze přechází k jiné bance:

"Naopak, ale pokud přijdete s tím, že váš úvěr je 2 miliony a chcete jej navýšit třeba na 2,3 miliony, tak se nová pravidla vztahovat na něj budou. Pokud dochází k navyšování úvěrové částky, tak se může stát úvěr rizikovější a banky musí posoudit, zda je v souladu s pravidly, které vytváříme."

Podle odhadů makléřů převádí úvěr k jiné bance ročně asi 25 tisíc lidí. Těch klientů, kteří si zároveň chtějí půjčit víc peněz, bude ale jen minimálně. Podle investičního analytika z Broker Consulting Martina Nováka by zpřísnění pravidel pro všechny refinancované hypotéky mohlo dostat klienty do složitější situace.

"Představte si situaci, kdy by nová pravidla platila i na refinancované úvěry a vy jste si třeba před pěti lety vzali stoprocentní hypotéku. Váš příjem byl tehdy ale posuzován podle jiné metodiky. V tuto chvíli by banka, u které jste měli hypoteční úvěr, by věděla, že to nejste za žádných okolností schopni refinancovat jinam a mohla by vám dát výrazně vyšší úrokovou sazbu, než na trhu nyní jsou."

Podle ČNB české domácnosti mají úvěry na bydlení za celkem 1,174 bilionu Kč.