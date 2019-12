Nejméně budou lidé brát 14.600 Kč. I tak patří Česko mezi země s nejnižší minimální mzdou

Podle odborů mělo být zvýšení výraznější. Zaměstnavatelé naopak tvrdí, že růst o devět procent neodpovídá realitě a pro firmy by mohl být nebezpečný. Za minimální mzdu pracuje v Česku asi 150.000 lidí.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na tiskové konferenci uvedl, že se minimální mzda dostala nad hranici chudoby. Česko však stále patří mezi země s nejnižší minimální mzdou. Přesto jde o rekordní navýšení.

"Česká republika pořád patří mezi čtyři či pět zemí, které mají nejnižší minimální mzdu, ale přece jenom je ten trend významný. To, že se minimální mzdu podařilo zvýšit na 14.600, pokládám za velice důležité především proto, aby se v Česku vyplatilo pracovat," řekl ministr kultury Zaorálek. Minimální mzda se bude pohybovat na úrovni 40,5 procent mzdy průměrné.

Kromě minimální se zvedá i mzda zaručená

Minimální mzda se zvýšila naposledy letos v lednu a nyní je 13.350 korun. Odbory pro příští rok požadovaly růst o 1.650 korun, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je důstojná mzda základem. S její pomocí lze tlačit na růst mezd a platů obecně.

Před nedávnem v souvislosti s průtahy kolem dohody na zvýšení minimální mzdy Maláčová uvedla, že by zákoník práce mohl obsahovat ustanovení, aby rozhodnutí o růstu minimální mzdy padlo vždy do konce září. Kromě minimální mzdy se zvedá i tzv. zaručená mzda - ta představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce a týká se širšího okruhu zaměstnanců.

Minimální mzda je v okolních zemích vyšší

Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček je s konečnou výší minimální mzdy spokojený:

"Já jsem rád, že jsme došli ke kompromisu 14.600. Je to největší navýšení minimální mzdy za poslední léta. Je to i s ohledem na to, jak postupuje minimální mzda v okolních státech. Slovensko 15.000, Polsko 15.500. Já nevidím důvod, proč by čeští zaměstnanci měli brát méně. Z mého pohledu je to rozumný kompromis a jsme rádi, že to takto dopadlo."

Odboroví předáci argumentovali tím, že ekonomika v ČR je výkonnější než v sousedních státech a čeští zaměstnanci si vyšší odměnu zaslouží. Zaměstnavatelé naproti tomu uváděli, že ekonomika zpomaluje, malé domácí firmy si nemohou výrazné přidávání dovolit a nemohou mzdami konkurovat zahraničním společnostem.

Vláda se navíc dohodla na vyšších platech pro policisty a hasiče. Těm by se od ledna měla zvýšit mzda o 1500 korun. Nárůst je stejný jako například u vojáků.