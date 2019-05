Návrh na růst spotřebních daní je reakci na dostupnost návykových látek

"25 procent osob v ČR ve věku nad 15 let kouří. My máme dva milióny kuřáků. A 13 procent šestnáctiletých studentů denně kouří cigarety. To jsou věci, které jsme zohledňovali při našem rozhodnutí," uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Jak dodala, zatímco průměrná mzda se v České republice mezi lety 2009 až 2018 zvýšila téměř o polovinu, spotřební daň z lihu se zvýšila naposledy v roce 2010. Podle opozice je návrh snahou získat peníze, které menšinové vládě ANO a ČSSD docházejí.

Spotřební daň z cigaret by měla stoupnout o 10 procent

Podle materiálu by měla stoupnout spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od příštího roku zhruba o 10 procent. Spotřební daň z lihu by se měla zvednout asi o 13 procent. Nově chce ministryně Schillerová rozdělit zdanění hazardu do tří kategorií.

"Loterie, bingo a živé hry bychom zdaňovali sazbou 30 procent. Vidíte, že loterie patří k té nejziskovější oblasti. Rozhodně žádný rdousící efekt se tady nebude konat. Kurzové sázky, totalizátory, tomboly, malé turnaje, tam se navrhuje sazba 25 procent. Nejrizikovější oblastí jsou automaty, tam se navrhuje částka 35 procent minimálně."

Změny podle materiálu přinesou do veřejných rozpočtů v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Opozice: vládě dochází peníze a chce je od daňových poplatníků

Opoziční ODS se zvýšením daní z lihu a tabáku souhlasí. Vláda ANO a ČSSD by ale podle občanských demokratů měla nabídnout například snížení daně z příjmu. TOP 09 se zvyšováním daní nesouhlasí a bude proti návrhu. Obě strany se shodují v tom, že vládě docházejí peníze a snaží se je získat od daňových poplatníků.

Ministerstvo financí upozornilo na to, že spotřební daň u lihu by i po zvýšení měla zůstat nižší než v Německu nebo Polsku. U tabáku pak růst odůvodňuje také tím, že neplní požadavky EU na výši daně.

Hospodářská komora: stát by se měl vyvarovat razantních změn

Podle dřívějšího vyjádření výrobců lihovin, tabáku i sázkových kanceláří povede zvýšení daní k rozšíření černého trhu a zdražování.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého by se měl stát vyvarovat takto razantních změn. "Dlouhodobě apelujeme na předvídatelné podnikatelské prostředí a stabilitu pro všechny firmy v ČR. Pokud by prošel poslední návrh ministerstva financí, vzrostla by spotřební daň na jednu cigaretu jen za posledních osm let o 38 procent," podotkl Dlouhý.

Naopak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) návrh podporuje. Jak uvedl, vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové se ČR dlouhodobě pohybuje na prvních příčkách ve spotřebě alkoholu na osobu. Pokud by se zvýšilo zdanění o deset procent, snížila by se podle odborníků a mezinárodních doporučení konzumace alkoholu o 4,4 procenta," dodala Vedralová.