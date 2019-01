Na platy rakouských učitelů bychom se dotáhli za osm let

Od zahájení kampaně s názvem 'Konec levných učitelů' v roce 2016 se plat pedagogických pracovníků v průměru zvýšil o 7000 Kč. O ledna letošního roku už pedagogové dostali přidáno o patnáct procent - z toho deset přímo do mzdy a pět na příplatcích a odměnách. Průměrná mzda by tak měla vzrůst na 38 tisíc korun hrubého.

Odbory chtějí s vládou jednat o navýšení i pro rok 2020. Jak uvedl šéf školských odborářů František Dobšík, vedle tarifů nejsou dlouhodobě řešeny příplatky za vedení.

"Například příplatky za třídnictví nejsou řešené více než deset let, a tam si myslím, že učitelé, kteří mají na starosti konkrétní třídu, a mají daleko víc práce, by si zasloužili vyšší příplatek, a ten by byl samozřejmě nárokový."

Vláda podle Dobšíka nastavila pozitivní trend, ve kterém je třeba pokračovat. Ministr školství Robert Plaga (ANO) s dalším patnáctiprocentním navýšením souhlasí. Podle něj s tím počítá vláda a ministerstvo financí. Zároveň chce přidat deset procent i nepedagogickým pracovníkům - tedy například kuchařkám nebo školníkům. Také ti dostali od letošního ledna přidáno.

"Je to priorita vlády, a já pevně věřím, že navýšení, co jsme dosáhli v roce 2019, což je těch 15 procent, se nám podaří zopakovat i v roce 2020. A potom v roce 2021 se nám podaří dosáhnout té kýžené hodnoty 150 procent průměrné mzdy roku 2017."

V roce 2021 by tak učitelé měli mít plat asi 46 tisíc korun. Loni byl průměrný hrubý plat učitele na druhém stupni základní školy přes 34 tisíc korun.

Čeští učitelé mají srovnatelné výsledky jako v Rakousku

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové je hlavním cílem zvyšování tarifních platů motivace učitelů. Nadtarifní složka by pak měla sloužit k odměňování pedagogů za práci navíc, nikoliv, jak se prý děje, k dorovnávání tarifních platů mladých učitelů s cílem udržet je na školách. Poukázala rovněž na rozdíly v platech českých učitelů a učitelů jiných vyspělých zemích, zejména pak v sousedním Rakousku.

Jak dodal předseda školských odborů František Dobšík, čeští učitelé jsou v úrovni toho, co naučí, zcela srovnatelní s kolegy z vyspělých zemí. Odkázal přitom na mezinárodní hodnocení přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti.

"My jsme si vzali data, kde je to přepočítáno na paritu kupní síly. Naši učitelé dosahují podobných výsledků jako v Rakousku. Pokud by nám rostl plat o patnáct procent, a v Rakousku stál, tak se k nim přiblížíme až v roce 2027, za osm let."

Podle Dobšíka si jsou učitelé vědomi, že pokud mají nataženou ruku, musí být ještě větší profesionálové a pracovat na sobě.