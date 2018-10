Na osobní bankrot zřejmě dosáhne víc předlužených lidí

Novelu podpořilo 154 ze 177 přítomných poslanců, proti nehlasoval nikdo. Zmírnění podmínek by umožnilo více předluženým lidem vrátit se zpět do ekonomického života. Řada lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) novela otevře oddlužení desetitisícům lidí. Tím, že se zapojí do řádné ekonomiky, by mohlo přinést rozpočtu podle odhadů tři miliardy až deset miliard korun ročně, uvedl Kněžínek.

Poslanci také rozhodli, že se pozmění pořadí uspokojování pohledávek. Úroky, pokuty nebo penále převyšující jistinu, se stanou podřízenými. Znamená to, že lidé je budou splácet jako poslední.

Snažší oddlužení by mohlo platit i pro seniory

Zpravodaj Jan Chvojka (ČSSD) řekl, že nyní nemohou splnit podmínky vstupu do oddlužení například matky samoživitelky nebo osamělí senioři. Poslanec ANO Patrik Nacher, který je autorem nebo spoluautorem hlavních sněmovních úprav, vnímá výslednou podobu novely jako nadpolitickou. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) změny v insolvencích pomohou i věřitelům, protože se dočkají splacení alespoň části svých pohledávek.

Předloha ve sněmovní verzi počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Kabinet původně navrhoval polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze předlohy senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.