Mýto se na některých silnicích 1. třídy platit nebude, rozhodovat budou i obce a města

Mýtný systém se od roku 2020 rozšíří o více než 900 kilometrů. Starostové a hejtmani ale upozorňovali na to, že kvůli plošnému rozšíření mýta by část kamionů mohla jezdit po silnicích nižších tříd a doprava ve městech a obcích by se mohla zhoršit. Zástupci obcí a krajů změnu vítají, nicméně se obávají toho, že budou změny v mýtném trvat příliš dlouho, říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal:

"Než dojde k nějaké úpravě a změně, tak to poměrně dlouho trvá a máme obavu z toho, aby ministerstvo dokázalo adekvátně rychle reagovat na vývoj dopravy. To je asi naše největší výhrada."

Dopravci mají k rozšíření mýta i nulové sazbě výhrady, říká mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix:

"Rozšíření je nehospodárný nesmyl, který jde proti zájmům daňových poplatníků, nás i obcí."

Možnost nulové sazby se nebude týkat zhruba 240 kilometrů silnic první třídy, které jsou zpoplatněny už nyní. Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy.