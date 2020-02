Mladým nestačí na pořízení bytů úspory

Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vysoké ceny bytů a drahé nájmy považuje za problém. Regulované nájemné ale nevidí jako cestu k řešení situace. Banky se podle Babiše obávají realitní bubliny, a proto požadují vyšší zajištění hypoték. Musí však nést riziko podnikání. Premiér zmínil možnost daňového zvýhodnění pro pořízení prvního bydlení, které by se nevztahovalo na nákup investičních bytů.

Nemovitost si letos podle průzkumu plánuje koupit čtvrt milionu mladých lidí. Dvě třetiny mladých lidí odpověděly, že mají naspořeno. Ale realita je úplně jiná. Většina nemá stranou ani padesát tisíc korun, uvedl generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

"Což vůbec nedává předpoklady k tomu, aby si člověk mohl pořídit vlastní bydlení. To jsou nějaké základní úspory, aby člověk vůbec mohl fungovat. Takže opravdu reálná dostupnost toho bydlení je řekněme pro nějakých deset procent z té cílové skupiny, kteří deklarovali, že mají větší úspory nad pět set tisíc korun."

Ani půl milionu úspor ve velkých městech nestačí. Ještě před pár lety banky půjčovaly na byt celou částku, teď musí mít žadatelé naspořeno 20 procent. Jsou i další omezení. Půjčka by neměla převýšit devítinásobek ročních čistých příjmů.

"Ceny nemovitostí vedou k tomu, že více lidí bydlí v širším okolí aglomerací. Buďto na okraji měst nebo za okraji, kde už se dají pořídit domy nebo levné byty. U Prahy je to okolí dost velké - dojezdová vzdálenost 30-50 kilometrů. Navíc Praha ovlivňuje ceny nemovitostí ve všech okolních okresech - jako je Kladno, Beroun, Benešov."

Dosáhnout na vlastní byt nebo dům je tak pro mladé rodiny stále složitější. Za posledních pět let vzrostly ceny nemovitostí o 40 procent.

Ve vlastním bydlí 80 procent Čechů, to se změní

Češi většinou chtějí třípokojové domácnosti, ale na ty ve velkých městech jejich příjmy často nestačí, říká předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek:

"V téhle zemi bydlí 80 % lidí ve vlastním - to je vysoké číslo, který je neporovnatelné se západní Evropou. A co se týče domů, jsme rekordmani v tom, jak dlouho dům držíme. Budeme si muset zvyknout na to, že hlavně ve velkých městech se bude víc prosazovat koncept nájemního bydlení."

Problém je, že nájmy rostou také. Zatímco u hypotéky by neměl žadatel dávat na splátky více než 45 procent svého čistého příjmu, za nájem mnozí průměrně vydělávající často dávají víc než polovinu. Na účtu jim přistane například 25 tisíc a za nájem bytu 2+kk dají víc než třináct, bez služeb a v méně lukrativních částech Prahy. V Česku rostou ceny nájmů téměř nejrychleji z celé Evropské unie. Podle čísel Eurostatu je před námi už jen Litva.