Mladí lidé mohou žádat stát o půjčku na bydlení

Žádat o úvěr můžou mladé manželské páry, registrovaní partneři nebo ti, kteří vychovávají dítě do 15 let. Podmínkou ale je, že žadateli musí být méně než 36 let. Peníze lze využít na rekonstrukce i nákup bytu nebo domu.

Zdravotníci vyhlásili stávkovou pohotovost

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlásil stávkovou pohotovost. Chce, aby vláda dodržela slib o plošném desetiprocentním růstu platů v oboru od příštího roku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek ČTK sdělil, že s rozhodnutím odborů nesouhlasí. Platy ve zdravotnictví podle něj rostly o 30 procent za posledních pět let.

Průmysl podle ČSÚ zrychlil růst cen

Ceny průmyslových výrobců v Česku v uplynulém měsíci rostly nejvíc od února 2012. Meziročně zrychlily na skoro 3,5 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V červenci podle něj naopak zlevnili zemědělští výrobci, a to na 4,4 procenta z červnových 4,2. Proti loňskému roku byly nižší ceny brambor, olejnin nebo ovoce. Zdražily naopak obiloviny a čerstvá zelenina. V živočišné výrobě zlevnila jatečná prasata, dražší byla drůbež, skot a mléko.

Z nelegálních billboardů u silnic už zmizela asi polovina

Ze dvou tisíc nelegálních billboardů zmizela podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) zhruba polovina. Zároveň dodal, že mu jeden z největších provozovatelů billboardů přislíbil odstranění svých asi 600 poutačů do šesti týdnů. Další provozovatelé pak dostali od Ťoka pokyn zlikvidovat billboardy co nejdřív. Odstranění billboardů u dálnic a silnic první třídy nařizuje novela zákona o pozemních komunikacích, která platí od loňského září.

Dráhy budou mít více než stovku nových vlaků na regionálních linkách

České dráhy vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky. Předpokládaná hodnota zakázky je skoro 15 miliard korun. Svým objemem jde o jeden z největších tendrů v historii dopravce. Dráhy tím chtějí posílit svoji pozici při vyjednávání nových kontraktů na zajištění regionální dopravy. Dráhy mají v plánu pořídit 60 moderních elektrických souprav s kapacitou až 240 míst a dalších 60 motorových vlaků s kapacitou 120 míst. Nové vlaky by měly být nízkopodlažní a klimatizované. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského se první cestující novými vlaky svezou nejdřív za rok a půl.

V Česku se loni vyrobilo nejvíce zmrzliny za posledních 13 let

V České republice se loni vyrobilo více než 44 milionů litrů zmrzliny, uvádí evropský statistický úřad Eurostat. Je to nejvyšší číslo od roku 2004. V republice je dnes podle ministerstva zdravotnictví zhruba 7400 provozovatelů, kteří zmrzlinu vyrábějí nebo přeprodávají. Podle posledních statistik Evropské asociace výrobců zmrzliny sní každý Evropan sedm litrů zmrzliny ročně. Češi jsou v konzumaci podprůměrní. Na každého připadají přibližně čtyři litry za rok.

Hladina Novomlýnských nádrží se možná zvýší

Hladina střední a dolní části Novomlýnských nádrží na Břeclavsku se může zvýšit o 35 centimetrů. Navrhuje to ministerstvo zemědělství. Celkovým zvýšením zásobního prostoru nádrže o devět milionů metrů krychlových chce ministerstvo bojovat proti suchu v regionu. Vedle navýšení hladiny nádrží by se na jihu Moravy mohla vytvořit závlahová soustava pro 5000 hektarů vinic a sadů.