Místo záloh na evropské dotace zpětné financování? Neziskové organizace to považují za likvidační

Daniel Hůle z Člověka v tísni serveru iRozhlas řekl, že změna financování by měla negativní dopad na celý neziskový sektor.

"Každý příjemce by musel být schopen financovat chod toho projektu v řádu takřka jednoho roku, což v případě běžných projektů je částka v řádu několika miliónů korun. Jsem přesvědčen, že 99 procent neziskového sektoru by toho schopno nebylo, protože ty peníze nemají."

Z dotací ze sociálního fondu EU se financují mimo jiné rekvalifikace nebo pečovatelská služba. Například brněnská charita na ni získala z dotací přes milion korun. Ze svého by projekt hradit nezvládla. Místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň (STAN) uvedl, že bez peněz by se projekty nemohly ani rozběhnout. Suplují přitom funkci státu.

Ministerstvo financí chce ulevit státnímu rozpočtu

Podle ministerstva financí by opatření nemělo ohrozit příjemce dotací a zároveň uleví státnímu rozpočtu. Uvažuje i o tom, že by se příjemci peněz ze sociálního fondu podíleli na financování projektů více než dosud.

"Cílem ministerstva financí je nastavit takové podmínky financování, které povedou k co nejmenšímu tlaku na státní rozpočet, a zároveň neohrozí čerpání projektů z rizikových skupin příjemců," uvedla Anna Fuksová z tiskového oddělení ministerstva financí.

Ministerstvo školství považuje změnu za likvidační

Plánovaná změna se nelíbí ani ministerstvům, které peníze rozdělují. Pro zachování stávajícího modelu je například ministerstvo školství. Financování ex-post pokládá za likvidační. Příjemci by si museli brát půjčky, aby projekt mohli vůbec rozjet. To by vše prodražilo i zpomalilo. Také rezort práce nesouhlasí. Podle dotazníkového šetření by 61 procent neziskových organizací o dotaci na projekt vůbec nežádalo.

O pravidlech pro vyplácení evropských dotací v letech 2021 až 2027 se nyní diskutuje na pracovní úrovni Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. O finální verzi pravidel vláda zřejmě rozhodne v příštím roce.