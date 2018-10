Ministři financí EU potvrdili možnost přenesené daňové povinnosti

Andrej Babiš v reakci na twitteru uvedl, že Česko ukázalo, že v unii umí prosadit svou prioritu i proti vůli Evropské komise a některých členských zemí. Připomněl, že celá věc trvala čtyři a půl roku. O návrhu se opakovaně a neúspěšně v ministerské radě vyjednávalo, věc dlouhodobě blokovala především Francie. Jako poslední své výhrady na lucemburském jednání stáhlo Rumunsko.

Základem mechanismu reverse charge je přesun platby daně z přidané hodnoty (DPH) z dodavatele na odběratele. To má bránit podvodům, zejména karuselovým. Dosud DPH například platili obchodníci v řetězci po kouskách, následně žádali vratku daně. A stávalo se, že některý daň neposlal. Teď celou daň zaplatí na konci poslední obchodník, který zboží nebo službu prodává konečnému zprostředkovateli.

Reverse charge bude mít časové omezení do roku 2022

Konečná verze během jednání doznala změn. Uplatnit mechanismus bude možné u transakcí týkajících se zboží a služeb nad 17.500 eur (asi 450.000 Kč). Je to vyšší částka, než komisí původně navržených 10.000 eur. Země přitom bude muset splňovat některé dodatečné podmínky, třeba účinný a funkční systém elektronických hlášení. Jednou z podmínek je také to, aby karuselové podvody představovaly čtvrtinu mezery ve výběru DPH, tedy rozdílu mezi očekávaným a skutečným výběrem daně. Možnost využívání reverse charge je navíc časově omezena do 22. června 2022, kdy by podle představ Evropské komise měl v EU naběhnout nový "definitivní" systém pravidel pro DPH.

Jak uvedla ministryně financí Alena Schillerová, Česko chce o možnost využívat obecný systém přenesení daňové povinnosti požádat, jak nejdříve to bude možné. Reverse charge je po kontrolních hlášeních a elektronické evidenci tržeb podle ministryně posledním stavebním blokem české daňové reformy.

Profesionální podvodníky reverse charge neodradí

Zavedení obecné přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (DPH) podle odborníků omezí prostor pro daňové podvody, nicméně profesionální podvodníky to od podvodů neodradí. "Daňová správa v poslední době bojuje s trendem drobení řetězových transakcí na velký počet menších položek. Takové nebudou podchyceny ani díky evropské výjimce. Nelze tak očekávat, že profesionální podvodníky, přisáté na komplikovanou daňovou legislativu, odradí zavedení nových pravidel. Budou hledat nové cesty," uvedl daňový poradce Vlastimil Sojka.

Zároveň podle oslovených odborníků v souvislosti s tzv. reverse charge stoupne byrokratické zatížení podnikatelů.