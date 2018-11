Ministerstvo financí nabídne k výročí vzniku republiky dluhopisy pro občany

Jeden cenný papír zájemci pořídí nejméně za 1000 a maximálně za 1 milion korun. Ministryně Schillerová vysvětlila, proč se rozhodla pro úrok 2,07 (dvě celé sedm setin) procenta.

"Nechci zatěžovat budoucí vlády a budoucí ministry financí. Vím, že to úročení v minulých letech bývalo vyšší. Zodpovídám si to tím, že to je stejná výše úroku, za kterou si půjčujeme na finančních trzích."

Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila k daňové optimalizaci. Dluhopis Republiky tak podléhá standardní 15procentní srážkové dani. Co to pro budoucí majitele dluhopisů bude znamenat, vysvětluje šéfredaktor webu investujeme.cz Petr Zámečník:

"Při započítání daně z příjmu to vychází na 1,7 procenta, což je pod úrovní inflace očekávané Českou národní bankou. Z tohoto titulu budou dluhopisy přinášet občanům spíše reálnou ztrátu."

Na druhou stranu ale mají podle Zámečníka státní dluhopisy vyšší výnos, než třeba spořící účty. Také podle ekonoma Partners Martina Mašáta je výnos relativně nízký, a sotva pokryje inflaci. Státní dluhopis je však ideální nástroj pro konzervativní klienty na uložení jejich hotovosti, protože riziko jeho nesplacení je mizivé.

Státní dluh je 1,7 bilionu korun, lidé drží 1,32 procenta

V současnosti podle ministryně Aleny Schillerové drží občané 1,32 procenta státního dluhu.

"Chci, aby podíl českých občanů na procentuálním držení státního dluhu byl vyšší. Pro nás z hlediska obsluhy státního dluhu je to nejstabilnější forma, protože čeští občané mají vztah k této zemi."

Státní dluh ke konci září činil téměř 1,7 bilionu korun. Objem emisí není předem stanoven, pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat. První úpis bude od pondělí 3. prosince do 18. ledna 2019, emise dluhopisů bude následně vydána 1. února 2019. S vydáváním státních spořicích dluhopisů pro občany začal ministr financí Miroslav Kalousek v roce 2011. Zatím poslední emisi vydalo ministerstvo financí v červnu 2014.

Předčasné splacení dluhopisů bude také možné, a to každý rok v listopadu. Lidé dostanou zpátky vloženou částku a s ní i výnos za poslední rok. Na první emisi vydělají lidé v prvním roce půl procenta před zdaněním. V každém následujícím roce se výnos bude postupně zvedat a v posledním roce dosáhne čtyř a půl procent. Pro slibované zhodnocení je proto třeba vydržet šest let.