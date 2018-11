Minimální mzda vzroste na 13 350 korun a měla by se dále navyšovat

Minimální mzda vzroste o více než 9 procent, nyní je nejnižší možný výdělek 12.200 korun měsíčně. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) míní, že jde o dobrý kompromis mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. V budoucnosti by chtěla pravidelné zvyšování minimální mzdy stanovit zákonem:

"Chtěla bych, abychom na konci funkčního období vlády směřovali k číslu 16 tisíc korun. Koeficient pravidelného navyšování by měl být součástí toho balíčku, myslím si, že i pro ekonomiku by bylo dobře, kdyby taady byla nějaká předvídatelnost. No a pak už je jedno, jestli to bude 45 nebo 50 procent průměrné mzdy."

Zvýšené náklady podnikatelů

Zatímco odboráři rozhodnutí vlády přivítali, zaměstnavatelé jej kritizují. Vadí jim mimo jiné i to, že musí přidávat i ve všech stupních zaručené mzdy. Na náklady, které navyšování znamená pro podnikatele, upozornila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která se hlasování zdržela:

"Já jsem zastávala celou dobu názor zvýšit mzdu o 1000 korun, což mi procentuálně vůči růstu průměrné mzdy dává smysl. Nevidím logiku v tom, aby už několikátý rok rostla minimální mzda více, než mzda průměrná. Nejsem samozřejmě žádný asociál a doby, kdy rostla nulově, považuji za velmi špatné."

Za minimální mzdu pracují asi čtyři procenta zaměstnanců, tedy asi 150 tisíc lidí. Resort práce a sociálních věcí v podkladech pro vládu uvedl, že nejnižší výdělek má motivovat k práci a chránit před chudobou, proto musí být dostatečný. Lidé, kteří za minimální odměnu pracují, by neměli být závislí na sociálních dávkách, míní ministerstvo. Minimální mzda je podle statistik dlouhodobě pod hranicí příjmové chudoby.