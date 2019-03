Mimo provoz: Česká Wikipedie protestuje proti změně autorského práva

„Toto je naše poslední šance: Pomozte nám ovlivnit podobu autorského práva v Evropské unii,“ stojí v textu, který se od půlnoci na čtvrtek zobrazil uživatelům české Wikipedie.

Protest probíhá v tuto dobu, protože Europoslanci mají o nové evropské směrnici o autorském právu hlasovat na přelomu března a dubna. Její součástí jsou i kontroverzní Články 11 a 13, které by podle zástupců Wikipedie mohly významně ovlivnit budoucí podobu internetu.

Podle pravidel, na kterých se shodli zástupci zemí EU a Evropského parlamentu, budou online platformy typu Google nebo Facebook potřebovat licenci na autorsky chráněná díla, která uživatelé nahrají. Směrnice má též zajistit nárok autorů či interpretů na podíl z licencování či převodu jejich práv. Nadále bude možné šířit chráněná díla za účelem citací, kritiky, karikatury či parodie.

Vydavatelé tisku i autoři směrnici označují za krok, který povede ke spravedlivému odměňování tvůrců obsahu na internetu. Internetové firmy, které jejich tvorbu přebírají, se s nimi dosud o reklamní příjmy nemusely dělit.

Chystané opatření se sice nemá dotknout nekomerčních internetových encyklopedií, jako je i Wikipedie, její editoři ale upozorňují, že článek 11 a 13 může omezit možnosti citování zdrojů a zhoršit tak kvalitu obsahu stránek. Tvůrcům také vadí, že nevědí, jak přesně by v jednotlivých zemích unie směrnice fungovala.

Wikipedie chce stávkou podpořit i další internetové stránky, kterých by se změna dotkla, říká předseda spolku Wikimedia Vojtěch Dostál:

"Wikipedie je takovou ukázkou toho, co svobodný internet dokázal vyprodukovat. Reforma zasáhne celý internet. Vytvoří nové povinnosti pro téměř všechny správce obsahu. Tím myslíme, že nás poškodí. Přesně nevíme, co ještě bude povoleno a co už ne. Bude také záležet na soudech, jak budou celou legislativu interpretovat."

Pokud europoslanci směrnici schválí, bude běžet dvouletá lhůta, během které budou členské státy muset přijmout vlastní podrobnou úpravu.

Proti směrnici kromě české Wikipedie ve čtvrtek stávkovali i třeba německá, dánská, slovenská a italská verze.