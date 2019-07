Madeta přišla o 200 tisíc litrů mléka denně

Největší česká mlékárna Madeta shání mléko. Od 1. července přišla o dodávky 200.000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Družstvo totiž začíná víc dodávat do Německa, a to kvůli vyšší výkupní ceně. Co to pro Madetu znamená? Bude vyrábět méně trvanlivého mléka, nezdraží a nebude propouštět. Náklady na svoz však denně stoupnou o 50.000 Kč.