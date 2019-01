Madeta postaví sýrárnu za stovky milionů korun

Nová sýrárna v Plané nad Lužnicí by měla být hotová v roce 2020. "Bude to výroba tvrdých sýrů," řekl ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý. Loni Madeta přesunula provoz z Řípce do Plané nad Lužnicí. Dokončila tak tříletou investici v Plané za 300 milionů.

Skončila i modernizace tvarohárny v Jindřichově Hradci za 200 milionů Kč. Díky tomu například produkce krémů Lipánek, který firma vyrábí už od roku 1966, stoupne až o 30 procent. Madetě se loni dařilo hlavně v odbytu másla. Prodala ho 7600 tun.

Největší část vývozu jde na Blízký východ

Madeta má asi 1500 zaměstnanců a čtyři výrobní závody. Na export jde pětina její produkce. Nejvíc se vyváží do zemí Blízkého východu, jako jsou Libanon nebo Spojené arabské emiráty.

Denně se ve firmě zpracuje 950 tisíc litrů mléka, které dodává asi 230 dodavatelů. Dodavatelé Madety ale oznámili, že od července budou vyvážet větší množství mléka do Německa. "Je to způsobené tím, že tam mají vyšší cenu o 40 haléřů (na litr), protože jim přispívá stát. Česká republika požádala rovněž o dotování nákladů na čistý, ekologický svoz mléka, což je na západě od nás běžné, ve výši skoro 80 haléřů," řekl ředitel Madety Milan Teplý.