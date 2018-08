Kvůli extrémnímu suchu chybí krmivo pro zvířata

Podle Zemědělského svazu navíc hrozí, že někteří farmáři svoje stáda vůbec neuživí a budou se jich muset postupně zbavovat. První senoseč byla díky extrémnímu suchu až o třetinu nižší, druhá na některých místech ani nenastala. Někteří chovatelé uvažují o tom, že zasejí směsi, které by ještě mohli letos sklidit a udělat z nich krmení.

Řada farmářů teď prodává mladá zvířata - například býčky - pod cenou. Do jateční velikosti by je totiž nezvládli dokrmit. V zahraničí je krmivo drahé, dodává ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát:

"Dřív se třeba vozilo krmení až z Polska, to je letos nerealizovatelné. V podstatě ani není kde co koupit a když je, tak cena je extrémně vysoká. V minulosti stál balík sena kolem 300-400 korun, teď už je cena kolem tisíce, někde i 1500. Takže je to i nad finanční možnosti chovatelů."

Podle ministerstva je teď nutné počkat na konečné výsledky sklizní. V případě kompenzací by farmáři mohli získat podporu až do výše 80 procent škod způsobených suchem. Obecně spotřeba vody v těchto dnech v Česku roste.

Ministr Hamáček chce, aby Česká pošta mohla dostávat až 1,5 mld. Kč

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce, aby Česká pošta ze státního rozpočtu místo současných 500 milionů korun mohla dostávat až trojnásobek. Podnik podle něho musí nadále poskytovat všechny základní služby i na menších městech. Právě tyto pobočky jsou pro poštu nejvíce ztrátové. Jako druhý problém, který s tím souvisí, vidí Hamáček výši mezd zaměstnanců, která je asi 5 tisíc pod celorepublikovým průměrem.

"Jakkoliv Česká pošta letos hospodaří vyrovnaně, tak je to za cenu právě těch nízkých mezd. Pokud chceme zaměstnance České pošty motivovat, tak je třeba dostat do České pošty více peněz."

Změnu zákona, která by státu umožnila dát až 1 a půl miliardy korun ročně, tedy trojnásobek současné částky, by chtěl schválit ještě do konce roku. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová je připravená o navýšení jednat. Podmínkou ale musí být další úsporná opatření v podniku.

"Management bral prostě úplně neuvěřitelné odměny. Já se nebráním debatě o platech, ale nemůžeme tam jenom nalévat peníze, aniž bychom přistoupili k úsporám."

Generální ředitel Roman Knap řekl, že by přivítal jakékoli navýšení plateb od státu. Největší problém má podle něho pošta ve větších městech a v Praze, kde kvůli nízkým mzdám odchází nejvíc lidí. Celkově v podniku chybí asi 1300 zaměstnanců.

Nezaměstnanost v červenci po pěti měsících stoupla

Nezaměstnanost v červenci po pěti měsících stoupla - na 3,1 procenta. Podle analytiků trhu práce nejde ale o překvapivý nárůst - zaměstnání totiž hledají třeba čerství absolventi nebo pracovníci ze školství, kterým skončily smlouvy. Přestože nezaměstnanost v červenci ve srovnání s červnem stoupla, jde stále o nejlepší červencový výsledek od roku 1997.

Zaměstnavatelé v červenci nabízeli víc volných míst, než kolik lidí hledalo práci. Jak uvedl ředitel personálně poradenské společnosti Devire, Tomáš Surka, na jedno volné místo připadá asi 0,7 uchazeče.

"Zásadním problémem je to, že mnozí z těch, kteří jsou registrováni jako uchazeči o práci na Úřadu práce, tak ve skutečnosti o práci zájem nemají. Úřad práce by měl být schopen v této době a v této situaci na pracovním trhu efektivněji pracovat s těmito lidmi, a být schopen vyřazovat ty, kteří nemají o práci zájem."

Firmy se předhánějí v nabídce nejrůznějších benefitů. Některé zavedly třeba neomezenou dovolenou v průběhu celého roku, zaměstnavatelům nabízejí daleko častěji práci z domova - tedy tzv. home office, odpočinkové místnosti ve firmách, různé herny, kde se pracovníci můžou odreagovat nebo třeba lekce jógy během pracovní doby. Podle Tomáše Ervína Dombrovského z Jobs.cz je klíčem k nabrání nových zaměstnanců, zaplatit lidi na částečném úvazku stejně jako na plném.

Analytici: Export táhne dolů nedostatek lidí a pokles trhu s auty

Český exportní průmysl táhne dolů nedostatek pracovníků a nasycenost evropského trhu s auty. Schopnost exportérů přijímat nové zahraniční zakázky je vyčerpaná, jelikož nemají kde nabírat nové zaměstnance na navyšování výroby. Růst vývozu se tak podle analytiků bude v příštích měsících pohybovat kolem nuly. Zahraniční obchod podle ekonomů již letos nebude tahounem české ekonomiky jako v uplynulých dvou letech. "Podobně jako průmyslová výroba i zahraniční obchod naráží na limity vlastních možností i možností na straně odbytu," řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Export v červnu dosáhl téměř 315 miliard korun, což je nejvyšší hodnota v letošním roce. "Z meziročního pohledu jde dokonce o mírný nárůst, a červnová hodnota vývozu tak pozitivně překvapila. Dynamika zahraničního obchodu totiž od začátku letošního roku zpomalovala. Díky vyšší červnové hodnotě je však celková hodnota exportu v první polovině roku na obdobné úrovni jako v rekordním minulém roce," dodal hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Rostoucí příjmy českých domácností navyšují poptávku po zahraničním zboží. "Výsledkem je výrazně vyšší dynamika růstu dovozu před vývozem, což zhoršuje celkovou bilanci zahraničního obchodu. České firmy by se měly více zaměřit na potřeby tuzemského trhu a využít vyšší kupní síly Čechů k rozvoji nových produktů a služeb," dodal hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Inflace v červenci zpomalila na 2,3 procenta

Zdražování zboží a služeb v červenci zpomalilo na 2,3 procenta. Jak uvedl Český statistický úřad, meziročně rostly hlavně ceny za bydlení a pohonné hmoty. Analytici odhadovali, že červencová inflace zpomalí ještě o desetinu procentního bodu víc. Červencový růst spotřebitelských cen táhly hlavně dovolené, potvrdil předseda statistického úřadu Marek Rojíček. Zájezdy v červenci zdražily skoro o čtvrtinu.

Nejvýrazněji se zdražovalo obecně bydlení - vzrostly nejenom ceny nájemného, ale i vodného, stočného a taky třeba elektřiny. Připlatili si i řidiči - kromě pohonných hmot totiž zdražily taky motorové oleje. A právě dražší dopravu obchodníci promítli i do cen zboží. Zvedly se ceny piva, vína nebo například cigaret.

Průmysl příjemně překvapil

Tuzemský průmyslová výroba v červnu příjemně překvapila, k jejímu vyššímu růstu přispělo teplé počasí, shodli se analytici oslovení ČTK. Produkce podle nich ale již naráží na strop své kapacity, chybí hlavně kvalifikovaná pracovní síla. Průmyslová výroba v Česku v červnu zrychlila meziroční růst z květnových 1,4 procenta na 3,4 procenta.

"Tuzemská průmyslová výroba v červnu pozitivně překvapila, když meziroční růst výrazně překonal tržní očekávání, jež se pohybovala okolo 1,5 procenta," uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Po očištění o vliv počtu pracovních dní činil meziroční růst průmyslové výroby za červen 6,9 procenta - jde o nejsilnější růst v letošním roce."

Elektronická zahálka jednoho zaměstnance stojí firmu 4000 korun měsíčně

Průměrná doba, kterou Češi denně stráví v zaměstnání elektronickým zahálením, se letos zvýšila na 65 minut. Před pěti lety šlo přitom jen o 49 minut. Vyplývá to z každoročních analýz společnosti truconneXion. Ta spočítala, kolik zahálení zaměstnanců firmy stojí. Letos už jde o zhruba 4000 korun měsíčně.

Zaměstnanci nejčastěji zahálejí na sociálních sítích, čtením zpráv, soukromou on-line komunikací a internetovým nakupováním. Nepracovní činnost se v posledních letech výrazněji přesunula na chytré telefony.

Žně jsou u konce, zbývá sedm procent ploch obilovin

Žně v ČR jsou u konce, zbývá sklidit posledních sedm procent ploch obilovin a procento řepky. Loni byly žně touto dobou u obilovin zhruba v polovině, řepka v závěrečné čtvrtině. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy bude horší úroda obilovin kvůli suchu v západní Evropě, na Ukrajině i v Rusku, výkupní cena pro zemědělce by tak podle něj mohla být dobrá. Už začátek sklizně byl letos posunutý, první kombajny na pole vyjely v červnu, zemědělci mnohdy říkali, že čekali na začátek léta, aby nesekali na jaře. Výnos je zatím 5,31 tuny na hektar.

Pečivo a výrobky z pšenice letos podraží. Důvodem je cena pšenice, která kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám vzrostla proti květnu a červnu až o pětinu.