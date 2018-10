Křetínský prý chce koupit podíl ve francouzském deníku Le Monde

Jak uvedl novinář Robert Břešťan ze zpravodajského média Hlídací pes, Daniel Křetínský má Francii rád, ale rozhodující jsou obchodní zájmy.

"Má velké obchodní zájmy i mimo ČR. V Německu, v Británii. Potřebuje sledovat regulace Evropské komise, co se děje v Evropském parlamentu. A myslím si, že vlastnictví vlivných francouzských médií mu v tom může nějakým způsobem pomoci, takže myslím, že je to celkem racionální úvaha z jeho strany a pokračování mediálních nákupů, které vidíme v ČR."

Holding Le Nouveau Monde vytvořený za účelem držení podílu v deníku Le Monde je jeho většinovým akcionářem. Matthieu Pigasse nyní jedná s Křetínským o prodeji 40 až 49 procent akcií společnosti. Kontrolu nad ní si podle svého vyjádření pro list hodlá uchovat.

Zprávy si všímají další francouzské deníky

Na zprávu již zareagovali zaměstnanci, čtenáři a zakladatelé skupiny Le Monde, kteří mají nadále právo veta, přestože kontrolují jen zhruba 25 procent akcií. Chtějí se co nejdříve setkat s většinovými vlastníky a s Křetínským nebo jeho zástupcem ve Francii. Žádají, aby jim objasnil své záměry a dal nezbytná ujištění, že bude respektovat hodnoty a pravidla nezávislosti, jimiž se řídí všechny tituly skupiny Le Monde.

"Je pravda, že asi celosvětově platí, Francii nevyjímaje, že klasické tiskoviny stále klesají ve svém nákladu, a bojují o finanční přežití. Na druhou stranu, když to vztáhneme na zkušenost z ČR, tak vidíme, že bohatí byznysmeni, ať už je to Babiš, skupina Penta nebo právě Křetínský si ta média kupují ne kvůli tomu, aby jim dobře vydělávala. Kupují si, jak to hezky nazvali lidi ze skupiny Penta, atomový kufřík, aby měli vzájemné odstrašení mezi těmi byznysmeny. Neříkám, že bude Daniel Křetínský ta média nějak ovlivňovat. To by si jednak nedovolil, a nepřistoupila by na to ani ta média sama. Nicméně už ten fakt, že nějaká média vlastní, může být pro vyjednávání v byznysu, případně pro nějaký lobbing na úrovni EU velmi užitečný."

Zprávy si všiml i deník Le Figaro. Poznamenává, že český energetický magnát si tentokrát vybral za cíl svých francouzských mediálních akvizic "velmi velkou rybu". Křetínský již dříve uvedl, že je zastáncem tradičních médií a novinařiny.

"Daniel Křetínský a jeho lidé aktivně lobbovali v Evropském parlamentu proti Googlu a Facebooku v rámci směrnice, která se nedávno projednávala. Tlačil na to, aby Google a Facebook začali platit za obsah, který využívají, a sami ho negenerují. Je to z jeho hlediska myslím správný byznysový krok, protože jako majitel vydavatelství přichází nepochybně o velké peníze. Ta jeho snaha podpořit tradiční média proti technologickým gigantům myslím vychází zevnitř, že to není žádný kalkul, že to je správný byznysový a možná i společenský přístup," uvedl Robert Břesťan.

Křetínský prostřednictvím své společnosti Czech Media Invest (CMI) koupil letos už francouzský týdeník Marianne a dokončuje převzetí podílu v mediální skupině Lagardère Group, která vydává mimo jiné časopis Elle.