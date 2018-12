Kolínskou automobilku TPCA převezme Toyota

Odboráři to označili za dobrou zprávu. Také starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín) pokládá za důležité, že výroba v Kolíně bude pokračovat.

TPCA nyní vyrábí malé vozy značky Peugeot, Citroën a Toyota. Kapacita závodu je 330.000 aut ročně, což je strop, kterého závod dosáhl v roce 2009. Ve společnosti pracuje zhruba 2700 lidí a firma je jedním z největších exportérů v České republice a zároveň největším zaměstnavatelem v kolínském regionu.

Ve francouzském tisku se před časem objevily informace o plánovaném ukončení spolupráce PSA a Toyoty ve výrobě malých vozů v jejich společném kolínském závodě. Žádná z firem je tehdy nepotvrdila. Automobilky po čase ukončily spekulace, a mluvčí uvedl, že Toyota plánuje pokračovat ve výrobě a udržet pracovní místa.

Podle generálního ředitele Toyota Česká republika Martina Pelešky by se pro továrnu nic podstatného - samozřejmě kromě faktického majitele - nemělo změnit.

"Převzetí kolínského závodu do plného vlastnictví společnosti Toyota Motor Europe, je z našeho pohledu důkazem zodpovědnosti, a to nejen za investice do výrobních kapacit v Evropě, ale zejména výrazem stability a síly partnerství s lokalitou, kde výrobní závody stojí. Filozofie Toyoty je vyrábět auta v místě jejich prodeje."

Podle šéfredaktora Autoweeku Vladimíra Rybeckého teď firmy rozhodují, jakým způsobem se právě kompaktnější městská auta do budoucna změní.

"Co se týče výroby v Kolíně, tak tam by k žádným zásadním proměnám nemělo dojít, ale dojde pochopitelně k proměně motoru, jestli to bude přechod na elektrický pohon nebo něco jiného, to se teprve rozhoduje."

Japonská automobilka Toyota by mohla po převzetí části kolínského závodu od PSA posílit své výrobní kapacity v EU po brexitu. Odchod Velké Británie z unie totiž může automobilce zkomplikovat vývoz aut vyrobených na britských ostrovech do Evropy. Toyota má ve velké Británii od roku 1992 dva výrobní závody. Podle analytika PwC ČR Radka Drába se automobilka zaměří i na jiné třídy vozů, než jsou malé automobily.

Kolínská automobilka dodnes vyrobila přes 3,3 milionu minivozů

Toyota a francouzský koncern PSA Peugeot Citroën začaly spolupráci na výrobě malých automobilů zvažovat v roce 2000. O umístění nové továrny se kromě Česka ucházelo mimo jiné Polsko, rozhodnutí padlo v prosinci 2001. Ve prospěch lokality v Ovčárech u Kolína hrálo i to, že byla připravena tamní zóna, původně chystaná pro nový závod BMW, který nakonec vznikl v Lipsku. Investice do továrny přesáhly 20 miliard, a další miliardy šly do výrobních provozů. Lákadlem pro výrobce byly i státní pobídky. Město však dodnes tíží dluhy, které mu vznikly při budování zóny a také při výstavbě 851 bytů, určených pro zaměstnance TPCA. Někdejší vedení radnice počítalo s pomocí vlády, miliardový dluh však zůstal městu, a Kolín ho bude splácet ještě deset let.

Dodnes bylo vyrobeno přes 3,3 milionu minivozů, na každou z trojice značek historicky připadá přibližně třetina výroby. V posledních letech se ale vyrábí mnohem více toyot. Nejvíc vozů se prodalo do Francie, přes 600 tisíc, následuje Británie, Itálie a Německo. V České republice se prodal jen zlomek produkce továrny.