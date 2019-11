Kdy se v Česku přestane těžit a spalovat uhlí? Komise připraví scénáře od roku 2030

Uhelná komise má celkem 19 členů, předsedají jí ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO a šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO. Pracovní skupiny jsou tři.

"Pracovní skupiny si zadaly úkoly a analytické materiály, které budou v nejbližším měsíci a půl předkládat. Osobně považuji za velmi důležité, že v těch letech, která se budou modelovat, ve kterých by mohlo skončit uhlí, je rok 2030. Myslím, že to je poměrně ambiciózní a správný krok," řekl člen uhelné komise Jan Rovenský z Greenpeace. Scénáře by měly být vytvořeny pro roky 2030 až 2050.

"„Chceme-li dospět k omezování uhelné energetiky, musíme mít nějakou náhradu. Náhrada je v jaderné energetice,“ řekl poslanec a člen komise Jan Zahradník (ODS). Podle něj je reálný konec uhlí až mezi lety 2040 a 2050.

O tom, kdy Česko přestane spalovat a těžit uhlí, by měla komise rozhodnout do konce září příštího roku. Devatenáctičlenná komise se schází rámcově každý měsíc. Podle ministra Richarda Brabce lze první zásadní výstupy očekávat příští rok.

Ještě před jednáním uhelné komise, se její předsedové a další zástupci sešli se svými kolegy z Německa, mimo jiné s bývalou předsedkyní německé uhelné komise Barbarou Praetoriusovou. Ta připomněla, že německá komise musela zejména nalézt řešení pro regiony, kterých se nejvíce dotkne zavírání uhelných dolů. Podle ministra Havlíčka česká komise s německou zahájila úzkou spolupráci.

Praetoriusová také zmínila, že spalování uhlí na výrobu elektřiny je stále více pod ekonomickým tlakem, neboť roste cena ekonomických povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky. Co se týče Česka, podobně jako v Německu je podle ní možné alespoň trochu omezit uhlí takřka okamžitě. Zároveň dodala, že poté je ale otázkou, jaký potenciál v ČR mají obnovitelné zdroje a další technologie, které jsou slučitelné s udržitelným energetickým systémem do budoucna.

Protesty proti uhlí

Před úřadem vlády při jednání komise demonstrovalo zhruba 50 aktivistů převážně z hnutí Extinction Rebellion. Požadovali co nejrychlejší konec uhelných elektráren v ČR, například v roce 2025. Protest trval téměř dvě hodiny. Skončil před polednem, před ukončením jeho účastníků postupně ubývalo.

Další protest proti uhlí se v pondělí uskutečnil v Mostě. Aktivisté z hnutí Limity jsme my pronikli ráno do tamního sídla těžařské společnosti Severní energetická a na budovu vyvěsili transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek.

„Právě teď jsme obsadili hlavní sídlo uhelné společnosti Severní energetická v Mostě. Zavřeme Chvaletice, zavřeme Počerady a skončeme dobu uhelnou!“ napsali na twitteru aktivisté.

Policie pak na místě zajistila 11 lidí, které převezla na mostecké obvodní oddělení pro podezření z přestupku.