Kanál Dunaj-Odra-Labe by byl podle studie ekonomicky efektivní

"Ta částka, o které se hovoří, byla vypočítaná na základě matematických modelů, které berou v potaz dopravní módy, které se tu budou odehrávat v roce 2040, 2050. To je doba, do které nevidíme. Navíc tato částka bere v potaz pouze výstavbu koridoru. Nebavíme se o tom, jaká bude udržitelnost, respektive, kdo bude platit provoz, kdo se bude starat o zdymadla, kdo bude zajišťovat údržbu koridoru a tak dále," uvedl například Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Studie hodnotila dopady kanálu z dopravního, vodohospodářského, energetického i rekreačního hlediska. Materiál ovšem nezahrnuje investiční náklady na zvýšení splavnosti jednotlivých řek. Náklady na zprovoznění kanálu se tak nejspíš zvýší. Aktuální očekávané náklady odpovídají více než 40 procentům plánovaných výdajů letošního státního rozpočtu. "Výsledky ekonomického hodnocení ukázaly, že největší smysl má splavnění a propojení Dunaje a Odry. Labská větev koridoru z důvodu velmi vysokých investičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů snižuje efektivitu celého projektu," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Ekologové jsou proti

Náklady na propojení Dunaje a Odry se odhadují na 281 miliard korun. Zapojení Labe do projektu by tak vyšlo na více než 300 miliard korun. Projekt dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, proti vystupují ekologové.

Výsledky studie nyní projedná výbor složený ze zástupců ministerstev, univerzit, krajů a zainteresovaných subjektů včetně zástupců Slovenska a Polska. Následně se k materiálu vyjádří další zainteresované komise a úřady včetně vlády.

Prezident dříve uvedl, že projekt by přinesl až 60.000 pracovních míst na 15 let. Ekologové jej kritizovali s odvoláním na vyjádření odborníků na životní prostředí, dopravu i ekonomiku. Zdůrazňují, že projekt by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy. "Nikdo se také detailně nezabýval tím, jak kanál zhorší zadržování vody v krajině," dodal Jiří Koželouh z Hnutí Duha. S kritikou ekologů nesouhlasí ředitel Plavby a vodní cesty Tomáš Kolařík, podle kterého je ve studii věnováno přes tisíc stran právě ekologickým dopadům.