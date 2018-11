Jablek je spousta, ale jsou tak malá, že je obchody nechtějí

Na stromech sice vyrostlo o polovinu víc jablek než loni, ale obchody je nechtějí. Například obchodní řetězce jablka nevezmou, pokud mají méně než 6,5 centimetru. Do obchodů se tak nedostanou až dvě třetiny sklizně.

"Nepříznivé klimatické vlivy se projevily zejména na kvalitě nebo na velikosti plodů. Řada výsadeb, kde není instalován závlahový systém, vůbec nemůžeme sklízet, protože jablka nedorostla do požadované velikosti, zůstala na příčném průměru kolem padesáti, maximálně do šedesáti milimetrů, což nejsou ani jablka vhodná pro konzum," potvrzuje Jan Šrajbr z družstva CZ Fruit.

Malá jablka jsou určena na zpracování. Jak však uvádí předseda Svazu ovocnářů Martin Ludvík, úroda je tak veliká, že řada jablek zůstane letos na stromech.

"Za normálních okolností jsou tyto plody sklizeny, a prodány na zpracování pro výrobu jablečných moštů a jablečných koncentrátů, ale s tím je právě v letošním roce velký problém. Většina, hruba dvě třetiny naší produkce, skončí na zpracování. Navíc úroda na zpracování je z důvodu sucha poměrně veliká, je velmi nízká cena. Některé zpracovatelské podniky jablka už nenakupují. A to také proto, že polská vláda, která se snaží ovocnářům pomoci, zorganizovala jakýsi státní výkup jablek na zpracování, a ostatní zpracovatelé, kteří nejsou součástí tohoto vládního programu, se bojí zpracovávat, takže bohužel nám úroda zčásti zůstane v sadech."

Farmáři se tak mohou dostat do složité finanční situace. Někteří se snaží jablka sami zpracovat, mají například vlastní moštárny.

Například 600 kilogramů jablek si odvezli dobrovolníci z platformy Zachraň jídlo.

"Jezdíme takto už čtvrtou sezónu a musím říct, že oproti minulému roku, kdy byla skutečně špatná úroda ovoce, je letos velká nadúroda," říká Anna Strejcová.

Pěstitelé letos nemohou očekávat vysoké zisky. Výkupní cena je kolem jedné koruny nebo i pod ní. Loni se kilogram jablek vykupoval za cenu kolem šesti korun. Jak se letošní úroda podle předsedy Svazu ovocnářů Martina Ludvíka projeví v cenách jablek?

"Cena jablek v loňském roce byla extrémně vysoká, v průměru až přes 40 korun a to bylo z důvodu velké neúrody v řadě pěstitelských zemí. V letošním roce se ta cena dostává do normálu. Odhadujeme, že by cena v obchodech měla být kolem dvaceti, pětadvaceti korun. Určitě není důvod, aby byla vyšší, a pokud je, tak je to spíše neúměrná marže obchodníků."

Ovocné sady se v Česku rozkládají na ploše 17 134 hektarů. Nejvíce z nich zabírají jabloně, a to 9075 hektarů. Finanční hodnota ovoce sklizeného v českých sadech se každoročně pohybuje nad miliardou korun.