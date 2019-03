Inflace podle analytiků v nejbližších měsících ještě poroste

Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zrychlil na 2,7 procenta z lednových 2,5 procenta. Výraznější byl růst cen naposledy v říjnu roku 2017. Na zrychlení inflace se podílelo hlavně zdražení potravin a ke zvyšování cen přispěly také náklady na bydlení.

"Inflace by měla mírně zrychlit i v následujících měsících, poté by se však měla opět začít přibližovat dvouprocentnímu cíli ČNB. Za celý letošní rok tak vidíme inflaci na úrovní 2,5 procenta," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Hlavní faktor způsobující růst inflace v letošním roce jsou podle něj ceny bydlení. I podle analytika ČSOB Petra Dufka inflace potrvá ještě několik málo měsíců. Vrchol inflace očekává ekonom Komerční banky Viktor Zeisel v březnu a dubnu, kdy by měla stoupnout až ke 2,9 procenta. V dalším průběhu roku by ale i podle něj inflace měla velmi pozvolně zpomalovat směrem ke dvěma procentům.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozornil, že na růst inflace tlačí růst výrobních nákladů, zejména mezd. "Nejdříve se růst mezd zakousl do marží firem, nyní se ale čím dál tím více projevuje v cenách. Růst zakázek a výroby nyní sice roste pomaleji, ve vývoji mezd a cen se to ale projeví až se zpožděním několika čtvrtletí," uvedl.

Přebytek zahraničního obchodu

Zahraniční obchod ČR v lednu skončil v přebytku 12,1 miliardy korun, meziročně byl nižší o 7,7 miliardy Kč. Bilanci negativně ovlivnilo zejména prohloubení schodku u obchodování s počítači a elektronickými přístroji a s ropou a zemním plynem. Naopak kladně se na výsledku odrazila mimo jiné lepší bilance u obchodu s ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy, letadla nebo jízdní kola. Vyplývá to z předběžných výsledků, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Podle předběžných dat Eurostatu se Česká republika v roce 2018 umístila na pátém místě z deseti zemí EU, u nichž převažoval vývoz nad dovozem. Oproti roku 2017 si tak o příčku polepšila," uvedla k lednovému obchodování Česka s cizinou vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Marcela Sládková.