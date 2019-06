Gambrinus slaví 150 let, čepuje se v pětině hospod v Česku

Založení pivovaru předcházelo setkání plzeňských podnikatelů v hostinci U císaře rakouského. Dohodli se, že založí druhý moderní pivovar. Plzeň byla v polovině 19. století rychle se rozvíjejícím průmyslovým centrem. Sídlilo tu dost movitých podnikatelů, kteří si mohli investici do moderního pivovaru dovolit.

Mezi zakladateli Gambrinusu, kteří na schůzce upsali akciovou jistinu v částce milion zlatých, byli například majitel známých strojíren Emil Škoda, spolumajitel parního mlýna v Plzni Adolf Hýra nebo stavitel Martin Stelzer.

Vaří ze stejné vody jako Prazdroj

Investice do pivovarnictví v roce 1869 podpořilo i zrušení práva, které určovalo, kdo smí pivo vařit, a nutilo odběratele brát pivo jen od svého regionálního výrobce. Zrušení této výsady umožnilo vznik volné soutěže a zakládání velkopivovarů. V Plzni už jeden byl, a to Měšťanský pivovar, dnešní Plzeňský Prazdroj, který první pivo uvařil v roce 1842. Jeho spodně kvašený ležák, který se později stal vzorem všem ostatním pivům tohoto druhu, inspiroval i zakladatele pivovaru Gambrinus. Tím, že zakoupili sousedící pozemky, se tak dostali ke stejné spodní vodě, o níž se tradovalo, že je hlavním důvodem mimořádné chuti konkurenčního piva.

Pivovar vyrostl v rekordním čase. Provoz zahájil už o rok později, v říjnu 1870. A to díky firmám svých zakladatelů. Pivovar vybudovaly firmy Martina Stelzera a Václava Daniela, kotle a strojní zařízení dodala Škodova strojírna. Nové pivo se rychle ujalo, našlo si cestu i do ciziny. V roce 1912 byl pivovaru propůjčen prestižní titul "c. k. dvorní dodavatel", údajně za 25.000 korun. Rozpad monarchie ukončil "císařskou" éru pivovaru, který si v roce 1919 nechal zaregistrovat ochrannou známku Plzeňský Gambrinus.

Gambrinus se vyváží do 19 zemí

Gambrinus je podle pověsti zkomolenina jména brabantského vévody Jana I. (Jan Primus), předka císaře Karla IV., který je považován za patrona sladovníků a piva. Název Gambrinus je proto mezi pivovarníky oblíbený a piva této značky se vaří i jinde ve světě, například v Německu a Rakousku. Koncem druhé světové války pivovar těžce poškodilo bombardování.

V roce 1946 přišlo znárodnění, a pivovary v Plzni byly začleněny do národního podniku. Obnovení se dočkal v roce 1990. Poté Gambrinus patřil jako součást firmy Plzeňský Prazdroj do nadnárodní skupiny SABMiller, od března 2017 vlastní Prazdroj japonská skupina Asahi. Gambrinus se vyváží do 19 zemí. Podle manažera značky Jakuba Marka se čepuje zhruba v pětině všech českých restaurací a hospod.