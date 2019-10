Evropská komise proplatila Česku třetinu dotací

Převedeno na eura, máme asi 7 miliard, přičemž v rozpočtu pro nás Evropská unie vyčlenila bezmála 24 miliard eur, uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda:

"Objem proplacených dotací se zvýšil na 34 procent. Ovšem stále zůstává pod průměrem Evropské komise, který činí 36 procent. Stále existují rezervy a je třeba tu situaci napravit, protože v příštím roce končí programové období na léta 2014 - 2020."

Lukáš Kovanda upozornil, že hůře než Česko je na tom osm zemí. Výborně čerpá například Finsko, má už 60 procent přidělených dotací. Jejich objem je však oproti Česku čtvrtinový.

Ministryně Dostálová: letos čerpáme rychleji než loni

Při čerpání evropských dotací se používá takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je čerpání v letošním roce rychlejší než loni. Operační programy Zaměstnanost, Technická pomoc a Program rozvoje venkova již mají toto pravidlo splněno dokonce i na rok 2020.

Peníze by měly jít na projekty do infrastruktury, říká analytik Kovanda

Podle analytika Lukáše Kovandy je tristní, že ČR dosud nedokázala větší objem peněz použít na rozsáhlé projekty do infrastruktury.

"Patří sem modernizace silničních nebo dálničních úseků, případně výstavba silničních tahů, a také opravy a modernizace železničních koridorů. Když se podíváme na celou historii od roku 2004, kdy se čerpá, tak toto jsou ty největší projekty, které byly prostřednictvím evropských peněz realizovány."

V Česku se v minulosti s využitím peněz z evropských fondů postavilo nebo zmodernizovalo více než 975 kilometrů železnic a téměř tři a půl tisíce kilometrů silnic a dálnic. Unijní peníze ale pomohly vybudovat třeba taky šest kilometrů nové trasy pražského metra.

Peníze jde dočerpat i po skončení programovém období. Tak to fungovalo i v předchozím období v roce 2013. Ještě o dva roky později Česko na poslední chvíli čerpalo peníze na projekty, které ale podle analytiků mnohdy neměly žádnou větší strategii. "Jsou přitom zdokumentovány například nákupy mobilní kamery či digitální zrcadlovky, což jednoznačně neodpovídá původnímu smyslu dotací," sdělil ČTK analytik BH Securities Štěpán Křeček.