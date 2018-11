Elektřina v Česku podraží

Důvodem pro zvýšení ceny je podle mluvčího společnosti ČEZ Romana Gazdíka růst cen na velkoobchodních burzách. Jen za posledních dvanáct měsíců cena stoupla o více než polovinu.

"Důvodem je to, že výrazně stouply ceny produktů, které jsou pro výrobu elektřiny potřeba - ceny plynu, uhlí a emisních povolenek. Ekonomikám se daří, globálně i v Česku. Proto roste poptávka a zdražuje se. Promítá se to bohužel i do cen pro zákazníky."

Pro klienty společnosti ČEZ bude zdražení znamenat zvýšení ceny do 40 korun měsíčně. Cenu elektřiny má u tohoto dodavatele zafixovanou asi 40 procent zákazníků. ČEZ zdražil už před půl rokem. Od června navýšil cenu zákazníkům bez fixace ceny v průměru o čtyři procenta. Ceny zvýšili prakticky všichni další dodavatelé. Podle mluvčího Gazdíka čekají většinou obchodníci s úpravou ceny právě na ČEZ, jako na největšího dodavatele elektřiny.

O zvýšení cen uvažují i další firmy

Některé firmy podobně jako ČEZ zdražily už v tomto roce. Už na začátku to udělala společnost E.ON. A v létě taky Pražská energetika. Její mluvčí Petr Holubec nevyloučil, že společnost ceny opět zvýší. Nové ceníky připravuje i Bohemia Energy, uvedla její mluvčí Hana Novotná:

"Bohužel zvýšení cen se vyhnout nelze, bude však diferencované podle jednotlivých produktů. V tuto chvíli dokončujeme výpočty, a zákazníky budeme včas informovat."

Od začátku ledna podle mluvčího Petra Holubce elektřinu nezdraží Pražská energetika. Nevyloučil ale, že firma ke kroku přistoupí během příštího roku. "Zatím však není stanoveno, kdy, pro koho a o kolik," dodal. Situaci analyzuje také společnost innogy, cenu u některých specifických produktů zvýší i Centropol.

Od roku 2016 jsou ceny elektřiny na burze trojnásobné

Ceny elektřiny na burze jsou nyní proti roku 2016 téměř trojnásobné. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019 činí přes 52 eur (1352 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je téměř o polovinu. Roste i cena plynu. Meziročně stoupla zhruba o čtvrtinu na 23 eur (598 Kč) za MWh.

Výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora zvýšení ceny nepřekvapilo. Naštěstí se výrazný růst cen na burzách už zastavil.

"Poslední měsíc cena dokonce trochu spadla. Takže to, co si nyní koneční spotřebitelé dalo by se říct "přetrpí", tak by nemělo pokračovat dramaticky nadále."

Cena elektřiny má dvě části - neregulovanou, kterou si určují sami dodavatelé. Druhou část stanovuje Energetický regulační úřad.