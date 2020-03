Babiš: Koronavirus bude stát Česko desítky miliard korun

Analytici oslovení ČTK odhadli, že mimořádná opatření vlády stojí ekonomiku až dvě miliardy korun denně. Nejvíce přitom dopadají na služby, tedy maloobchod kromě potravin, letectví a dopravu, restaurace nebo ubytování.

"Šíření koronaviru a následné rozhodnutí vlády prakticky vymazaly z odvětvové mapy české ekonomiky činnosti cestovních kanceláří, stravování, ubytování, leteckou dopravu, kulturní a sportovní činnosti. Dále byly dramaticky poznamenány maloobchod, osobní pozemní doprava a řada služeb pro domácnosti. Odhaduji, že uvedená opatření stojí českou ekonomiku dvě miliardy korun denně v nerealizované přidané hodnotě," řekl ČTK hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka se vládní opatření z posledních dnů negativně promítají primárně do sektoru služeb, tedy do sektoru, který byl podle něj v posledních čtvrtletích tahounem růstu domácí ekonomiky. "Silně negativně je od konce února zasažen například cestovní ruch či část dopravy v podobě soukromých autobusových či leteckých přepravců. Obecně lze říci, že čím déle budou restriktivní vládní opatření trvat, tím horší budou dopady na firmy napříč odvětvími," uvedl.

Podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky budou vládními opatřeními zasaženi především živnostníci či agenturní pracovníci. "Výkon ekonomiky se snižuje, a míra nezaměstnanosti má tedy šanci narůstat a mzdy by měly růst pomaleji. Nicméně v některých oborech, jako je například IT či doprava, může být nyní ještě větší zájem než před epidemií. Více lidí v karanténě znamená nedostatek některých pracovníků," upozornil.

Opatření ČNB

Odhady ekonomů i institucí z počátku roku počítaly letos s růstem ekonomiky kolem dvou procent. Nyní se stále více ekonomů přiklání k nižšímu růstu. Někteří dokonce hovoří i o stagnaci ekonomiky jako o optimistickém scénáři. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka je zřejmé, že nastane razantní útlum ekonomiky. S pokračováním mimořádné situace přitom podle něj roste pravděpodobnost, že ekonomika klesne.

Bankovní rada ČNB s cílem zmírnit dopady situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti v pondělí na mimořádném jednání snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Banka upravila také lombardní sazbu, za kterou si půjčují komerční banky, a to na dvě celá a 75 setin procenta. Snížení sazeb by mělo podnikům a domácnostem pomoct půjčovat si levněji v případě zpomalení růstu ekonomiky. Guvernér centrální banky Jiří Rusnok nevyloučil další snížení sazeb, pokud si to vyžádá ekonomický vývoj.

Termín pro podání daňových přiznání se posouvá

Lidé můžou nově odevzdat daňová přiznání až do 1. července 2020. Rozhodla o tom Vláda České republiky kvůli aktuální epidemiologické situaci. Finanční správa tak zrušila rozšíření úředních hodin plánované na období od 23. března do 1. dubna 2020 pro všechna územní pracoviště. Kromě toho také zrušila výjezdy pracovníků finančního úřadu v rámci kampaně podávání daňových přiznání.

Finanční správa také nebude vzhledem k současným opatřením udělovat pokuty všem plátcům DPH za pozdní odevzdání kontrolního hlášení. Také nebude ani po květnovém startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb tři měsíce dávat pokuty za pozdní registraci k EET a bude mít hlavně poradní funkci.

Další miliarda na program bezúročných půjček

Vláda vyčlení další miliardu korun na program bezúročných půjček pro podnikatele kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Nově se rozšíří také na osoby samostatně výdělečně činné. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) Vláda úvěr COVID schválila na začátku minulého týdne a od pondělí přijímá žádosti. Původně vláda vyčlenila 600 milionů korun a ty už jsou podle Havlíčka téměř vyčerpané.

"Budeme připravovat v následujících dnech další výzvy. A pokud to bude málo, budeme přidávat další zdroje. Pracujeme na tom, že budeme přesměrovávat zdroje z operačních programů EUa Evropských strukturálních fondů," přiblížil.

Škoda Auto uzavře výrobu

Obrovské důsledky bude mít podle ekonomů zastavení výroby v automobilce Škoda Auto. K tomu dojde ve středu 18. března, výroba bude obnovena v neděli 5. dubna.

Škoda Auto je v Česku stěžejní firmou, má dodavatele z celé republiky. Podle Sdružení automobilového průmyslu představuje Škodovka pro mnoho českých dodavatelů pětinu až 30 procent jejich produkce.

Zastavení výroby oznámila také kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA). A to od 25. března do 17. dubna.

V TPCA pracuje v současnosti zhruba 2500 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku.

Stavebníky i zemědělce trápí zavřené hranice

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru mohou mít stavební firmy problém, protože nemohou počítat se zahraničními pracovníky. Řekl to prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza. Mimořádná opatření vlády svaz respektuje. Stavební společnost Eurovia už oznámila, že na dálnicích po dobu 14 dní zastaví všechny stavební práce. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hrozí zastavení i dalších dálničních staveb. Další velká stavební společnost Strabag naopak bude ve stavbách zatím pokračovat.

Také zemědělcům na jihu Moravy kvůli uzavřeným hranicím chybí sezónní pracovníci ze zahraničí. Sazenice zeleniny, například papriky nebo saláty tak nemá, kdo vysázet. Hrozí proto, že v sezóně budou na pultech obchodů chybět. Sazenice jsou navíc už objednané a zaplacené, ztráty tak budou několik miliónů korun.

Ministerstvo vnitra podle zemědělců navíc pozastavilo příjem nových žádostí o pracovní víza, brigádníci tak nebudou moct přijet bezprostředně po otevření hranic, ale dále čekat na vyřízení povolení.

"S rektory zemědělských vysokých škol řešíme možnost zapojení studentů na výpomoc při práci v zemědělství, která se musí udělat v těchto dnech," říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministerstvo bude chtít také vyjednat obnovení žádostí o pracovní víza.

Slabá koruna

Česká koruna je vůči euru nejslabší od září 2015. Oslabila taky k americkému dolaru. Euro se během neděle obchodovalo až za 27 korun a 20 haléřů. K výraznému propadu přispělo snížení úrokových sazeb, které oznámila Česká národní banka. Koruna oslabuje už přes týden. Kurz začal padat po krachu ropy a investoři zareagovali i na nejistotu na trzích kvůli šíření koronaviru.