Ekonomika poroste pomaleji, ale stále solidně

Ti předpokládali, že HDP za celý rok vzrostl o 2,8 procenta a za čtvrté čtvrtletí o 2,4 procenta. "Zaskočeni jsme tím, že se Itálie propadla do recese, Německo se jí jen těsně vyhnulo, a my současně s tím zrychlujeme. Náš model evidentně sázel na větší propojenost se západní Evropou," uvedl Vladimír Pikora z Next Finance. Přesná data však zatím statistici nezveřejnili. "Není třeba pochybovat o tom, že ekonomika má to nejlepší za sebou. Hospodářský cyklus je neúprosný. Zpomalení ekonomiky je nevyhnutelné, nicméně tvrdá data ukazují, pesimismus nemusí být nijak extrémní. Ve světle nových dat se zdá, že ekonomika nejspíš poroste i v roce 2019. Nicméně růst se bude pohybovat kolem 0,4 %, což je mnohem méně, než očekává vláda i ČNB," dodal Pikora.

Analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta, uvádí, že ekonomika přidala na tempu na konci roku. "Růst o 3 % je na první pohled sice lehce slabší číslo, avšak je nutné si uvědomit, že se česká ekonomika loni dostala na hranici svých produkčních možností, a i nadále se nachází nad svým potenciálem. Z tohoto pohledu je tak růst o 3 % velmi solidní, a to navzdory tomu, že další ekonomiky regionu jako Maďarsko, Polsko či Slovensko loni rostly o poznání rychleji. Specifikem české ekonomiky je to, že se dostala na svoji hranici produkčních možností dříve než zbylé země V4."

Solidní výsledek čekají analytici i v tomto roce

Česká ekonomika letos zpomalí růst na zhruba 2,7 procenta, stále to bude ovšem solidní výsledek. Vyplývá to z vyjádření analytiků k údajům o loňském vývoji ekonomiky. Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka se ČR posunula v přepočtu HDP na obyvatele v paritě kupní síly na 91 procent průměru EU a je nejvyšší ve střední a východní Evropě, pouze o jeden procentní výše je Španělsko. "V letošním roce by měl růst ekonomiky pokračovat, ovšem tempo růstu nebude tak vysoké," dodal Marek.

Letos by podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera měla být tahounem ekonomického růstu stejně jako loni domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice firem i vlády. Čísla o HDP a lednový růst inflace pak podle něj potvrdily, že ČNB ještě k růstu úrokových sazeb přistoupí.