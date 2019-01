Ekonomika mírně zpomalí, ale "černá labuť" může přilétnout kdykoliv

Zatímco v minulých letech byl hlavním tahounem růstu ekonomiky zpracovatelský průmysl, teď se přesunul ke službám. Dosavadní motor průmyslu - automobilový sektor - už vyčerpal prostor dalšího dvouciferného růstu, uvedl hlavní ekonom Ing. Jakub Seidler.

České automobilky v roce 2018 vyrobily rekordní 1 milion a skoro 450 tisíc osobních aut. Meziročně to je nárůst téměř o tři procenta. Automobilový průmysl zaměstnává v Česku přímo 150 000 lidí, a podobně jako ostatní odvětví čelí chronickému nedostatku pracovníků. Podle Jakuba Seidlera bude inflace příští rok růst nejen kvůli růstu mezd, ale i vlivem růstu cen energií, zejména elektřiny a plynu pro domácnosti. K tomu se bude přidávat růst cen potravin kvůli horší sklizni.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek pak upozornil, že po rychlém snižování rozdílu ve výkonnosti české ekonomiky a vyspělých západoevropských zemí by se mělo reálné sbližování v roce 2019 zastavit. "HDP na obyvatele přepočtený podle parity kupní síly zůstane na 89 procentech průměru EU," odhadl Marek.

Pikora: Růst ekonomiky se během roku 2018 snížil

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora však upozorňuje, že se růst ekonomiky během roku 2018 snížil.

„Česká ekonomika v tuto chvíli roste meziročně o 2,4 procenta, což znamená, že roste téměř polovičním tempem, než rostla na začátku roku, a já se domnívám, že to tempo růstu v budoucnu ještě zpomalí a je tady znak indicií, které by dokonce indikovaly, že může přijít i krize. To je asi ta největší změna, protože v posledních letech ekonomika šlape a zdá se, že to dlouho nevydrží."

Hlavní bariérou vyššího růstu hrubého domácího produktu je podle zaměstnavatelských svazů nedostatek pracovních sil. Míru nezaměstnanosti očekávají stále kolem 2,4 procenta. Podle analýzy Hospodářské komory bude firmám už v červnu příštího roku chybět 500.000 pracovníků, což poškodí nejen podnikatele, ale celou ekonomiku. Jen státní kasa přijde v roce 2018 nejméně o 84 miliard korun na daních a odvodech, které by mohly být odvedeny v případě, že by volná místa byla obsazena. V roce 2019 potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Českou ekonomiku ovlivňují rozhodnutí německé vlády

Jak uvedl analytik Vladimír Pikora, Česko patří k zemím, které výrazně ovlivňuje situace v okolních zemích, zejména v Německu.

„Česko následuje dění v Evropě, nevyhneme se mu, jsme velmi propojeni s Německem. Dá se říci, že je pro nás daleko důležitější, co dělá německá vláda, než vláda česká. Můžu říci, že je několik drobných věcí, které jsme v Česku zkazili, oproti tomu, co se děje ve světě. Deficit státního rozpočtu by měl být 40 miliard korun, což je zcela zbytečné ve chvíli, kdy ekonomika roste. Myslím si, že jsme v Česku udělali řadu marginálních negativ k tomu globálnímu trendu, ale jinak jedeme na té globální vlně. Když se podíváme třeba na trh práce, tak zjistíme, že u nás je rekordně nízká nezaměstnanost, ale také zjistíme, že rekordně nízká nezaměstnanost je ve všech okolních státech, například na Slovensku, v Německu. Je to normální pro nás pro všechny, nevymykáme se tomu, a česká vláda se na tom nikterak nepodílela."

Daleko silněji než v předchozích čtvrtletích začínají firmy pociťovat růst cen energií, materiálů a surovin. Jen cena elektřina se za posledního půl roku zvýšila o více než čtvrtinu.

Klíčová rizika pro ekonomiku číhají v zahraničí

„Očekávám, že Evropa zpomalí a předpokládám, že se to projeví i v úrokových sazbách. Jak jsme v poslední době viděli, úrokové sazby rostly. Myslím, že se ten růst blíží ke konci, a projeví se to i u hypoték. Pokud by naopak přišla recese, tak očekávám, že koruna bude oslabovat, což je něco, kde uvidíme rozdíl oproti minulosti, kde jakmile skončily intervence, tak koruna posílila. Růst cen bytů pozorujeme po celém světě. Je způsobený velmi uvolněnou měnovou politikou centrálních bank. Centrální banky po celém světě tiskly peníze, v eurozóně přišly se zápornými úrokovými sazbami. Česká národní banka přišla s tím, že zavedla intervence proti koruně, uměle oslabila korunu. To všechno vedlo k tomu, že vzrostl zájem o nemovitosti. Najednou, jak byla koruna slabá, tak řada zahraničních investorů nakoupila české nemovitosti. Ceny nemovitostí jsou přepálené, nezdravě vysoké. Myslím si, že tu není prostor pro výrazný růst, naopak očekávám pokles zájmu o nemovitosti. Už dnes je tu regulace, která brání lidem, aby se dostali k větším hypotékám, což podle mého poté povede k poklesu cen nemovitostí," uvedl analytik Next Finance Vladimír Pikora.

Jak dodal hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, vývoj ekonomiky mohou ovlivnit brexit, obchodní války USA a zpomalení poptávky po autech v Evropě. "Kromě toho může kdykoliv přilétnout černá labuť - tedy riziko, s nímž nikdo nepočítá. Jedním z takových může třeba být finanční krize v Číně. Z výčtu je patrné, že klíčová rizika vesměs číhají v zahraničí," uvedl ekonom Sobíšek.