EK chce zrušit testy polského hovězího. Česko požadavek odmítne

Veškeré hovězí z Polska se před uvedením na trh testuje na salmonelu od minulého čtvrtka. Podle mluvčí komise pro zdraví a bezpečnost potravin Ancy Paduraru jsou kontroly nepřiměřené:

"Komise přezkoumala opatření české strany, a považuje je vzhledem k incidentu za disproporční. Evropská komise poslala 25. února českému ministrovi dopis, ve kterém žádá zrušení opatření do konce týdne."

České ministerstvo zemědělství potvrdilo, že dostalo dopis s výzvou ke zrušení kontrol, dál je ale považuje za nezbytné. Podle ředitele pro programování a strategii české Potravinářské komory Miroslava Koberny je požadavek Evropské komise absurdní.

"Já považuji vyjádření Evropské komise za absolutní nestoudnost. Dovolit si sdělit, že český stát nemá právo chránit své občany proti ne nekvalitním, ale nebezpečným potravinám."

Až Polsko přijmu vhodná opatření, kontroly se zruší

Podle zpracovatelů masa už Češi méně kupují polské hovězí. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že pokud Polsko přijme vhodná opatření, tak mimořádné kontroly zruší. Jak dodal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, Poláci avizovali, že do konce března přijmou kroky, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit.

"Prioritou je pro nás ochrana našich spotřebitelů. S ohledem na současnou situaci považujeme kontrolu zdravotní nezávadnosti hovězího masa z Polska za nezbytnou."

Polský ministr zemědělství kritizoval kvůli kontrolám masa z Polska českého kolegu. Jak informuje server i.Rozhlas.cz, Jan Krzystof Ardanowski se do Miroslava Tomana za ČSSD opřel na svém twitteru. Upozornil na nově odhalenou nelegální bourárnu masa v Praze a taky nalezené maso neznámého původu. Polský šéf resortu zemědělství chce po Tomanovi vědět, jak fungují jatka v Česku. Toman vzkaz vnímá jako snahu odvrátit pozornost od problému. Podle něj funguje kontrola masa v Česku spolehlivě.

O českých kontrolách mohou hlasovat členské státy

Dopis Evropské komise do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit.

Podle ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí, zatím výzva komise není právně závazná. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany Evropy přišly sankce.