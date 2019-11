EET slaví tři roky. Podle ministryně financí přinesla do rozpočtu miliardy, opozice to zpochybňuje

První etapa elektronické evidence tržeb byla spuštěna 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 se povinnost elektronicky hlásit tržby rozšířila na podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO je přesvědčená, že se díky EET podařilo narovnat podnikatelské prostředí. Tedy nastavit stejná pravidla, aby nebyli ti, co poctivě přiznávali daně znevýhodněni. Podařilo se to podle ní například v pohostinství.

"EET se nám neprojevuje jen na DPH nebo přímých daních, ale narovnává i takzvané černé zaměstnání, tedy mimo zákonné regule, mimo smlouvu, vyplácení takzvaně na ruku," přiblížila. Podle ministryně se také nepotvrdily obavy ze zániku jednotlivých provozoven. Uvedla, že od zavedení EET narostl počet restaurací a pohostinství o 9 tisíc.

Příští rok bude spuštěna poslední fáze EET. Pro řemeslníky, lékaře, advokáty a další profese začne povinnost elektronicky přiznávat tržby platit v květnu. Ministerstvo podle Schillerové vyjde vstříc i drobným podnikatelům. "Zavádíme také zvláštní off-line režim, kterému se říká papírový, pro ty nejmenší. Jde o ty, kteří mají maximálně 600 tisíc hotovostních tržeb ročně a maximálně dva zaměstnance. Pokud se pro to rozhodnou, mohou už v únoru žádat finanční správu."

Podle ministryně by měla elektronická evidence tržeb příští rok do státního rozpočtu přinést až 15 miliard a dvě stě milionů korun. V roce 2021 by to mělo být 19,2 miliardy korun a v roce 2022 by to mělo být 20 a půl miliardy korun.

ODS a Piráti napadnou rozšíření EET u Ústavního soudu

Pravicová opozice i podnikatelské odbory EET od začátku kritizují. Podle ODS neexistují za tři roky fungování žádné pozitivní přínosy. Strana už také avizovala, že v případě, že vyhraje volby, elektronickou evidenci zruší. Občanští demokraté a také Piráti se kvůli novele rozšiřující EET chtějí obrátit na Ústavní soud.

„Nechceme dělat z Ústavního soudu třetí komoru parlamentu a přicházet tam pokaždé, když prohrajeme nějaké hlasování. Ale na straně druhé si myslím, že bychom to v tomto případě měli velmi vážně zvažovat, protože EET je prostě plošná regulace, která dopadá na všechny stejně,“ řekl poslanec ODS Jan Skopeček.

K EET mají výhrady i podnikatelské odbory. Podle jejich předsedy Radomila Bábka není EET pro podnikatele spravedlivá. "EET ještě prohloubila pokřivení podnikatelského prostředí. Tedy zvýraznila dobrou pozici těch největších a zhoršila pozici těch nejmenších. Drobní podnikatelé mají od vlády jen nové a nové podmínky a pokuty za nesmyslné přestupky," vysvětlil.

Naopak Asociace malých a středních podniků považuje EET za přínos. Generální ředitelka asociace Eva Svobodová Českému rozhlasu řekla, že evidence tržeb funguje dobře a asociace její rozšíření podporuje. „My jsme se ptali živnostníků sdružených u nás v asociaci, jak to v praxi funguje, a naprostá většina poctivých podnikatelů tvrdí, že jim EET nevadí, že naopak narovnává podnikatelské prostředí a že jsou rádi, že to bylo zavedeno."

Podle serveru etrzby.cz je aktuálně do systému zapojeno více než 190 tisíc podnikatelů, kteří dosud zaevidovali skoro 12 a půl miliardy účtenek.