Čtyřicet procent praktických lékařů má přes 60 let

Ministerstvo chce, aby mladí lékaři zůstávali ve svém regionu. Motivací by měly být dotace i změna ve vzdělání, říká šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO:

"Od tohoto akademického roku jsme zvedli kapacity lékařských fakult zhruba o 20 procent. To jsou skutečně základy pro budoucnost. Díky tomu budeme mít více absolventů a více lékařů v praxi. A těch opatření je celá řada."

Podle ministra se změnilo i postgraduální vzdělání. V řadě oborů se zkrátilo, aby bylo přívětivější pro mladé lékaře a dostali se dříve do praxe.

Absolventi nechtějí přebírat ordinace

Průměrný věk lékařů v Česku je 48 let, u dětských specialistů víc než 55. Čtyřicet procent praktiků má přes 60 let. Stárnou i chirurgové, internisti a plicní lékaři. Pětina je už teď v důchodovém věku. Absolventi ordinace přebírat nechtějí, zůstávají v nemocnicích, říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. Sehnat za sebe do ordinace mladého lékaře je těžké i ve velkých městech.

"Plzeň, Praha, Brno shání i několik let a vůbec se jim kolegové neozývají. Osobní příjmy lékařů v nemocnicích jsou nastaveny tak dobře, že nemají důvod, proč by odcházeli. V tom ambulantním sektoru získají určitou svobodu, ale nepolepší si finančně."

Papírování lékaře demotivuje

Podle místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové, která je ve sněmovním výboru pro zdravotnictví, je potřeba řešit i nadměrnou administrativu, která české lékaře zatěžuje. Podle ní je třeba dostat do organizace péče co nejvíc administrativních pracovníků.

"Lidí, kteří budou dělat všechno to, co nemusí nezbytně dělat lékaři. A proč je to tak strašně důležité? Když lékaři papírují, místo toho aby léčili, tak je to demotivuje. To je taky část důvodů, proč někteří odcházejí. Za druhé pak nemají čas léčit. A za třetí, my těch papírů máme hrozně moc."

Nedostatek českých lékařů nahrazují lékaři ze zahraničí. Podle ministra Vojtěcha by se tomu Česko nemělo bránit:

"Já si myslím, že lékaři cizinci jsou řešením v určitých regionech. Apriori bychom se tomu neměli bránit, ale není to řešení plošné a systémové. Na druhou stranu nevidím důvod, proč bychom měli bránit, pokud lékař cizinec splní veškeré podmínky, aby mohl pracovat v českém zdravotnictví. Není to nic výjimečného, takto to funguje ve všech státech na západ od nás a ČR by neměla být výjimkou."

Než se například navýšení kapacit fakult a další opatření projeví v praxi, určitou dobu to potrvá.